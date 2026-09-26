„Cea mai mare criză de combustibil din istorie”. Unde plătesc europenii cel mai mult pentru benzină și motorină

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Criza globală a petrolului a urcat prețul benzinei la peste 2,4 euro pe litru, iar pe cel al motorinei peste 2,5 euro pe litru. Cifrele ajustate la costul vieții arată însă mai bine care țări resimt cel mai puternic scumpirile, scrie Euronews.

Prețul petrolului a trecut din nou marți de pragul de 100 de dolari pe baril, pe fondul crizei globale de aprovizionare declanșate de atacurile din strâmtorile Ormuz și Bab el-Mandeb.

Negocierile dintre Iran și SUA au ajuns din nou în impas în august, iar ostilitățile au fost reluate. Cel mai recent val de atacuri iraniene a redus traficul zilnic de mărfuri prin Ormuz la mai puțin de 20 de nave pe zi.

În plus, atacurile rebelilor houthi din Yemen, susținuți de Iran, perturbă comerțul prin strâmtoarea Bab el-Mandeb. Aceasta funcționa până acum ca o supapă de siguranță esențială, între Yemen, Eritreea și Djibouti.

Cu toate aceste rute comerciale vitale sub atac, criza a fost descrisă drept „cea mai mare perturbare fizică a aprovizionării din istoria piețelor globale de energie”.

Cum se vede criza la pompă?

Marți, cel mai mare preț al benzinei din Europa era în Țările de Jos, cu o medie de 2,43 euro pe litru. Urmau Danemarca, cu 2,35 euro pe litru, și Finlanda, cu 2,32 euro pe litru, potrivit platformei de monitorizare în timp real fuel-prices.eu/live.

Scumpirile se simt puternic și în Franța, unde benzina costă 2,23 euro pe litru, și în Grecia, cu 2,20 euro pe litru.

Ce înseamnă aceste prețuri în puterea reală de cumpărare?

Imaginea economică se schimbă atunci când prețurile carburanților sunt ajustate la standardul puterii de cumpărare (SPC). Acesta este o unitate monetară de referință comună, care elimină diferențele de nivel al prețurilor și permite compararea datelor economice între țări

Pentru această comparație, am calculat costul unui plin de 50 de litri raportat la PIB-ul pe cap de locuitor al fiecărei țări și l-am ajustat în funcție de diferențele de putere de cumpărare. Cu cât procentul este mai mare, cu atât plinul este mai scump în raport cu puterea de cumpărare din țara respectivă.

Balcanii sunt cei mai afectați, iar Bosnia și Herțegovina se află în fruntea clasamentului, potrivit unei estimări Europe in Motion pentru un plin de 50 de litri.

În Uniunea Europeană, Grecia este țara în care prețurile carburanților apasă cel mai greu pe buzunarele oamenilor, atât la benzină, cât și la motorină.

Perturbarea aprovizionării cu petrol pune presiune și pe rafinării.

Agenția Internațională a Energiei (AIE) a arătat că producția globală a rafinăriilor a fost în iulie 2026 cu aproape cinci milioane de barili pe zi mai mică decât în iulie 2025. Asta a creat un blocaj pe piața produselor petroliere rafinate.

Cum livrările de țiței din Golf au fost perturbate, rafinăriile au fost nevoite să caute surse alternative sau să plătească mai mult pentru a-și asigura aprovizionarea.

Tipurile de țiței nu sunt însă întotdeauna interschimbabile, iar înlocuirea rutelor de aprovizionare consacrate poate fi costisitoare.

În același timp, perturbările afectează și livrările de produse deja rafinate, precum motorina și kerosenul pentru avioane. Asta duce la creșterea marjelor de rafinare și pune o presiune suplimentară pe prețurile carburanților

Atacurile directe cu drone asupra unor rafinării importante din Arabia Saudită, Kuweit și Bahrain au agravat și mai mult situația, producția fiind oprită sau redusă

Lumina de la capătul tunelului? Marjele de rafinare la motorină ar urma să atingă un vârf în octombrie

Războiul din Ucraina, cu atacurile asupra rafinăriilor de pe teritoriul Rusiei, reprezintă un șoc suplimentar, potrivit AIE. Nu atât din cauza importurilor europene de petrol rusesc, care au fost drastic reduse, cât pentru că alți mari cumpărători, precum Turcia și Brazilia, sunt nevoiți să caute alte surse de aprovizionare, în special pentru motorină.

Experți ai Băncii Centrale Europene intervievați de Euronews Business spun că, pe baza contractelor futures pe motorină rafinată ale London Stock Exchange Group, se așteaptă ca marja de rafinare la motorină să atingă un vârf în octombrie, în timp ce „marjele la benzină au atins vârful în august”.