Stilourile Poenari, făcute manual în România, au ajuns pe toate continentele. Povestea brandului care a pornit dintr-un garaj

Lucian Poenari. sursa foto: Antena 3 CNN

Într-o lume în care aproape totul se întâmplă cu viteza unui clic, există încă obiecte care ne cer să încetinim. Un stilou nu mai este doar un instrument cu care așternem cuvinte pe hârtie. Poate deveni un obiect de colecție, o moștenire transmisă de la o generație la alta. Într-un atelier din România, această poveste prinde formă zi de zi în mâinile unor oameni pentru care fiecare detaliu contează. Lucian Poenari a crescut o afacere de succes, iar astăzi cei mai importanți oameni din lume folosesc stilouri românești la semnarea celor mai importante documente. Îi urmărim povestea în următorul episod „Brand de țară”.

Un stilou făcut într-un atelier din România a ajuns să lase urme pe documente importante, la mii de kilometri distanță de locul în care a prins viață. De la colecții private până la documente semnate în contexte cu miză internațională, stilourile Poenari au ajuns pe toate continentele, iar povestea lor a început modest, într-un garaj.

Lucian Poenari a pornit cu o idee simplă: să construiască un condei care să îi aparțină. A început să lucreze lemnul, să caute forme și materiale, să testeze penițe și să transforme, pas cu pas, un obiect obișnuit într-un instrument făcut aproape în întregime de mână.

Astăzi, producția s-a mutat într-un atelier nou, mai mare, semn că pasiunea începută într-un spațiu improvizat s-a transformat într-o afacere în plină dezvoltare. Chiar dacă locul s-a schimbat, mâinile care dau formă stilourilor au rămas aceleași.

„Mai mult de 90% din părțile componente unui stilou le facem aici, în atelierul nostru. Am reușit să fructificăm spațiul mult mai bine. Avem și noi utilaje și mai mulți colegi și încă mai avem loc de creșteri aici. De la idei, concept, prototipuri, produs final, asamblare, dezasamblare, modificare, testare, totul facem aici”, spune Lucian Poenari.

Noul atelier nu este doar un spațiu mai mare, ci o declarație că scrisul de mână și brandurile românești, de nișă, au un viitor solid. Sunt o investiție în identitate și durabilitate. Lucian ne-a mărturisit că abia după ce a început afacerea a aflat povestea primului stilou, al lui Petrache Poenaru, și, chiar dacă nu este urmașul său, duce tradiția stiloului mai departe.

Iar fiecare stilou păstrează ceva ce nu poate fi reprodus niciodată identic: fibra lemnului.

În gama Natura Script, lemnul exotic este combinat cu elemente din oțel inoxidabil și cu penițe atent alese, iar apoi vine detaliul care transformă obiectul într-unul personal: numele gravat pe stilou. Un instrument de scris care poartă, în același timp, amprenta naturii și identitatea celui care îl folosește.

„Niciun produs nu poate fi făcut în aceeași zi. Durează câteva zile, mai ales la partea din lemn care trebuie stabilizat, trebuie lăcuit. Acolo durează foarte mult”, spune Lucian Poenari.

Într-o lume în care totul se scrie cu o tastatură, există încă oameni care aleg să lase cerneala să curgă pe hârtie.

Pentru Poenari, următorul capitol este deja desenat. Încet, încet a prins viață Memento, noua gamă pregătită să iasă din atelier. Prototipul este gata, lansarea se apropie, iar povestea stiloului continuă.

„Acesta este primul prototip al stiloului Memento. Este realizat din oțele oxidabil și o combinație de rășini acrilice cu pulbere de diamant. Are și niște sclipiri interesante. Acum nu e complet finisat. Are și un joc de lumini care e dat de o iluzie optică”, mai spune acesta.

Un stilou făcut în România a ajuns să scrie povești în toate colțurile lumii. Iar pentru Poenari, fiecare peniță, fiecare fibră de lemn și fiecare nume gravat înseamnă mai mult decât un instrument de scris. Înseamnă identitate, un brand de țară. Scris, la propriu, cu cerneală românească.