Apemin Tușnad: Cum reuşeşte tradiția, natura și tehnologia să creeze un brand românesc autentic

Publicat la 18:04 07 Noi 2025

Zeci de milioane de sticle ajung anual pe mesele românilor. Foto: Captură Antena 3 CNN

Într-o lume în care tot mai multe produse sunt standardizate, există încă locuri în România unde tradiția, natura și tehnologia se îmbină pentru a da naștere unui produs autentic. În inima munților Harghita, o companie locală reușește să transforme o resursă naturală într-un brand național, păstrând gustul pur al apei minerale și adaptându-se în același timp la cele mai moderne standarde de producție.

Timp de mii de ani, în adâncurile Munților Harghita, natura a modelat o apă minerală cu totul specială. În anii ’70, această resursă prețioasă a început să fie valorificată odată cu apariția fabricii Apemin Tușnad, construită la câțiva kilometri de stațiunea Băile Tușnad.

De atunci, zeci de milioane de sticle ajung anual pe mesele românilor.

"Avem parteneriate foarte sănătoase în canalul tradițional, penetrăm destul de bine online-ul, este un canal de distribuție în creștere dar, în același timp, investim, zic eu, destul de mult în oameni și în echipele care, până la urmă, ne duc produsul la nivelul clientului", spune Mihai Neagu, CEO Apemin Tuşnad.

Calitatea este dată chiar de natură, pentru că apa provine dintr-o sursă vulcanică. Din acest motiv, gustul este unul puternic mineralizat, iar combinația dintre calciu, magneziu, sodiu și bicarbonat oferă un echilibru natural. Această apă ajunge îmbuteliată sub trei branduri distincte: Tușnad, Artezia și Izvorul Ascuns. Însă niciun lot nu iese din fabrică înainte de a fi testat în laborator.

"Analizăm 18 parametri chimici și toți indicatorii microbiologici, dintre care aș aminti pH-ul, conductivitatea, conținutul de dioxid de carbon și alți parametri importanți", explică Ana Ariş, quality manager.

Adevărata eficiență se vede pe linia de producție. În fiecare oră se îmbuteliază aproximativ 18.000 de sticle, adică peste 400.000 de sticle de apă minerală naturală care ies zilnic din fabrică. Pentru a atinge acest nivel de producție, compania a investit constant. Anul trecut a extins depozitul la peste 7.000 de metri pătraţi, fluxul logistic a fost eficientizat, iar recent a fost montat un sistem fotovoltaic de 400 kWh, care acoperă 16% din consumul anual de energie al fabricii și reduce emisiile de carbon cu aproape 285 de tone pe an.

"Aici vedem mașina de îmbuteliat împreună cu mașina de suflat. Este cea mai modernă tehnologie disponibilă pe piața din Europa. Noi folosim PET-uri reciclate parțial, adică 30% material reciclat, ceea ce contribuie la sustenabilitate", a explicat Istvan Szabo, director supply chain.

Toate aceste investiții au avut un impact vizibil. Compania a încheiat anul 2024 cu o cifră de afaceri de 23,6 milioane de euro, în creștere de 22% față de anul anterior, peste media pieței pe toate canalele de distribuție.

"Avantajul nostru este că ne-am păstrat modestia unui îmbuteliator de apă minerală tradițional, dar pe de altă parte nu am pierdut din vedere consumatorul", a explicat Neagu.

"Încercăm să atragem consumatorii care au nevoie de un partener de încredere în rutina lor zilnică și construim parteneriate pe zona sportivă. Suntem parteneri de hidratare de calitate pentru echipe și evenimente sportive", a adăugat Istvan Szabo, director supply chain.

Apemin Tușnad este dovada că un brand cu rădăcini locale poate deveni unul de talie națională, fără a se îndepărta de valorile tradiționale. Este o companie care investește constant în tehnologie, dar rămâne fidelă unei resurse autentice oferite de natură: apă minerală pură, echilibrată, 100% românească.