Nicușor Dan a publicat înregistrarea comunicațiilor dintre pilotul Spartanului și elvețieni. „Este inadmisibil nivelul de dezinformare”

Avionul Spartan al lui Nicușor Dan a fost escortat de două aeronave F-18 elvețiene. Foto: Facebook/Nicușor Dan

Președintele României Nicușor Dan a publicat, joi noaptea, înregistrarea convorbirii dintre piloții aeronavei Spartan, cu care s-a deplasat în Franța, și controlorul de trafic din Zürich, în care este comunicată decizia de escortare a aeronavei românești. În convorbire este menționat că gestul este un semn de recunoștință al Elveției pentru ajutorul acordat de România după tragedia din Crans-Montana.

Convorbirea a fost publicată după ce președintele a fost acuzat de minciună. „A-l acuza pe Președintele României de minciună în legătură cu un gest simbolic de respect al unui alt stat reprezintă un atac la adresa imaginii și credibilității țării noastre”, a scris Nicușor Dan.

„Puteți asculta înregistrarea convorbirii dintre pilotul român al aeronavei Spartan și controlorul de trafic din Zürich, în care este comunicată decizia de escortare a aeronavei românești. Acest gest a reprezentat un semn de recunoștință pentru sprijinul acordat de statul român în transportul internațional al victimelor incendiului din Crans-Montana. Este inadmisibil nivelul de dezinformare la care a ajuns o parte a presei române. Am respectat întotdeauna și voi continua să respect jurnalismul onest, chiar și atunci când acesta m-a criticat. Însă a-l acuza pe Președintele României de minciună în legătură cu un gest simbolic de respect al unui alt stat reprezintă un atac la adresa imaginii și credibilității țării noastre”, a scris Nicușor Dan. Potrivit HotNews , care a citat un răspuns primit de jurnalistul Patrick Andre de Hillerin, Ministerul Apărării din Elveția l-ar fi informat că cele două avioane F-18 care au însoțit avionul militar Spartan al lui Nicușor Dan la întoarcerea din Franța făceau obișnuitul tur de supraveghere, cunoscut sub numele de „live missions”, și nu a fost vorba despre un gest special de mulțumire pentru România, așa cum a afirmat șeful statului. În înregistrare poate fi auzit controlorul de trafic care le transmite piloților: „Mai târziu veți fi interceptați de către Forțele Aeriene Elvețiene pentru a vă mulțumi pentru eforturile voastre în (situația din) Crans-Montana”. Președintele Nicușor Dan a călătorit la Paris, la reuniunea de marți a „Coaliției de Voință” care sprijină Ucraina, cu o aeronavă militară de tip Spartan, care a dus la blocarea lui pe aeroport mai bine de 24 de ore, din cauza condițiilor meteo. La întoarcerea în țară, aeronava militară a fost escortată în spațiul aerian al Elveției de două avioane de vânătoare elvețiene. „Am ajuns la București. Pe parcursul zborului, deasupra spațiului aerian al Elveției, aeronava noastră a fost escortată de două avioane F-18, un gest de apreciere pentru sprijinul acordat în transportul internațional al victimelor incendiului din Crans-Montana”, a scris miercuri, pe Facebook, șeful statului.