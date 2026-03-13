„Mâna ascunsă” a lui Putin stă în spatele atacurilor Iranului cu drone, spune secretarul britanic al Apărării

4 minute de citit Publicat la 07:00 13 Mar 2026 Modificat la 07:00 13 Mar 2026

Secretarul britanic al Apărării, John Healey (stânga) spune că în spatele tacticilor iraniene de război în Orientul Mijlociu se află regimul lui Vladimir Putin (dreapta). Sursă foto: Getty Images

În spatele metodelor militare folosite de Iran în războiul din Orientul Mijlociu se află "mâna ascunsă" a lui Vladimir Putin, afirmă secretarul britanic al Apărării, John Healey, citat de The Guardian.

Comentariul său vine după ce un bombardament cu drone a lovit o bază folosită de forțele occidentale în orașul Erbil, nordul Irakului.

Healey s-a pronunțat astfel după ce ofițerii britanici i-au relatat că piloții de drone ai Iranului și aliații iranienilor adoptă din ce în ce mai mult "tactici ale rușilor".

Iranul a lansat deja peste 2.000 de drone Shahed în tot Orientul Mijlociu, ca răspuns la atacul americano-israelian lansat pe 28 februarie.

Dronele Shahed sunt de concepție iraniană, dar au fost asimilate de Rusia în producția de război, fiind folosite la scară largă în războiul din Ucraina, amintește The Guardian.

Nick Perry, general-locotenent, șef al Operațiunilor Comune la Cartierul General al armatei Regatului Unit, i-a spus secretarului britanic că, aparent, Rusia a transmis Iranului sfaturi tactice și indicații de pilotaj, bazate pe experiența războiului cu forțele Kievului.

Ofițer superior britanic: Iranienii pilotează dronele Shahed mai jos și mai eficient

"Piloții iranieni de drone au dirijat aceste aparate mult mai jos fiind, prin urmare, mai eficienți în atingerea țintelor", a subliniat acest ofițer de rang înalt.

Aspectul a devenit "problematic", pe măsură ce dronele Shahed s-au profilat printre armele cele mai eficiente ale Teheranului în conflictul ce intră în cea de-a treia săptămână.

Teheranul a semnalat că rămâne sfidător în fața adversarilor, printr-o declarație difuzată joi în numele lui Mojtaba Khamenei, care i-a succedat tatălui său ca lider suprem, după ce ayatollahul a fost ucis la începutul războiului.

Declarația, citită de o crainică de la televiziunea de stat, nu a oferit niciun indiciu despre starea de sănătate a noului lider, în legătură cu care se presupune că este grav rănit și, posibil, în comă.

În textul citit la TV, Mojtaba Khamenei promite că Iranul va continua să atace bazele americane din regiune și va menține închisă strâmtoarea Ormuz.

Cum arată situația după două săptămâni de război în Orientul Mijlociu

Agenția Internațională pentru Energie a declarat că războiul a provocat deja cea mai mare întrerupere din istorie a aprovizionării pe piața globală a petrolului.

Organizația a anunțat că membrii săi au decis în unanimitate cea mai mare punere în folosință a stocurilor de țiței, în regim de urgență, din întreaga sa existență.

SUA au comunicat, la rândul lor, că apelează la rezerva de stat pentru calmarea pieței interne.

Președintele Donald Trump a remarcat, pe de altă parte că, deoarece SUA sunt cel mai mare producător de petrol din lume, țara face "mulți bani" de pe urma creșterii cotațiilor țițeiului.

La Teheran, Ali Larijani, secretarul Consiliului Suprem de securitate națională, a respins declarațiile repetate ale lui Trump din ultimele două săptămâni, conform cărora conflictul se va termina rapid.

"Trump spune că dorește o victorie rapidă. Deși începerea unui război este ușoară, războiul nu poate fi câștigat cu câteva tweet-uri. Nu vom ceda până nu vă vom face să vă pare rău pentru această gravă greșeală de calcul", a transmis pe X acest oficial iranian.

Secretarul britanic al Apărării: Nimeni nu va fi surprins să afle că "mâna ascunsă" a lui Putin se află în spatele tacticilor Iranului

În noaptea de miercuri spre joi, mai multe drone au vizat și lovit o bază militară din Erbil, unde se află inclusiv personal din Regatul Unit.

O echipă britanică de contracarare a dronelor a doborât două astfel de aparate.

Nu au fost semnalate victime printre militarii din Regat.

"Cred că nimeni nu ar fi surprins să conchidă că mâna ascunsă a lui Putin se află în spatele unora dintre tacticile iranienilor și, potențial, în spatele unora dintre capacitățile militare ale lor", a subliniat secretarul britanic al Apărării.

El a continuat spunând că "singurul lider mondial ce beneficiază de prețurile exorbitante ale petrolului în acest moment este Putin, care capătă astfel noi fonduri pentru războiul său brutal din Ucraina".

Rusia și Iranul și-au menținut și intensificat cooperarea pe plan militar, de când Putin a lansat invazia în Ucraina în 2022.

Dacă Teheranul a furnizat Moscovei dronele Shahed-136 și planurile pentru asimilarea lor în producția rusească, Moscova s-a revanșat recent, transmițând iranienilor informații militare despre forțele adverse.

Vladimir Putin, care a purtat recent o discuție cu omologul american Donald Trump, a negat în dialogul telefonic cu acesta din urmă că ar fi transmis astfel de informații.

Nu e clar cum va fi rezolvată criza declanșată de închiderea strâmtorii Ormuz

Dincolo de realitatea militară din teren, pe plan global se simte cel mai acut efectul închiderii strâmtorii Ormuz de către Iran.

Anunțul făcut de Teheran și atacurile efective cu drone asupra petrolierelor și navelor de marfă au împins prețul petrolului la aproximativ 100 de dolari pe baril.

"Cea mai rapidă modalitate de a pune capăt blocadei ar fi printr-o detensionare a conflictului", a arătat John Healey.

El nu a exclus posibilitatea ca Marea Britanie să participe, în cele din urmă, la un eventual convoi de protecție a navelor comerciale pe calea navigabilă închisă de Iran.

Totuși, o propunere formală în acest sens nu există, în vreme ce chiar Statele Unite au comunicat că nu sunt în măsură să garanteze siguranța navelor civile prin strâmtoare.

Marea Britanie nu are nave de război disponibile în regiunea de conflict sau în apropierea acesteia, cu excepția HMS Dragon.

Acest vas a plecat marți spre Cipru, unde va proteja bazele aeriene britanice, la capătul unei călătorii estimate să dureze o săptămână.