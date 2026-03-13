Încă 96 de români au fost repatriați din Orientul Mijlociu. Este al patrulea zbor de evacuare prin mecanismul European de Protecție

<1 minut de citit Publicat la 07:33 13 Mar 2026 Modificat la 07:33 13 Mar 2026

Sute de români încearcă să revină în țară din Emiratele Arabe Unite. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Alţi 96 de cetățeni români, dintre care 22 de minori, au ajuns din Orientul Mijlociu în Bucureşti vineri dimineaţă printr-un zbor de repatriere. Majoritatea cetățenilor români au fost preluați din Dubai și transportați cu un autocar până în Oman, de unde s-au îmbarcat în zborul spre Bucureşti. Acesta este al patrulea zbor de evacuare organizat de România prin mecanismul European de Protecție Civilă.

La bordul aeronavei s-a aflat şi o femeie însărcinată, precum și persoane cu afecţiuni medicale.

În avion au fost și 38 de cetățeni eligibili din alte state membre UE și state terțe participante la acest mecanism de repatriere

Din evidenţele MAE, până în prezent peste 6.000 de cetăţeni români au revenit în ţară în siguranţă din statele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu.



Dintre aceştia circa 3.500 prin zboruri de evacuare, repatriere asistată sau facilitate de MAE.

