Dezvăluiri despre Mojtaba Khamenei, făcute de un fost coleg de seminar: „Era obsedat de sfârșitul lumii. Credea că va avea un rol”

„Mojtaba va încerca să controleze regiunea”. Foto: GettyImages

Mojtaba Khamenei este infinit mai periculos decât predecesorul și tatăl său, Ali Khamenei, deoarece este mai dispus să mintă și acordă mai puțină valoare vieții umane, a declarat pentru The Jerusalem Post un fost coleg de seminar al noului lider suprem. Jaber Rajabi spune că Mojtaba Khamenei „era obsedat de sfârșitul lumii” și „credea el însuși că va avea un rol special”.

Jaber Rajabi, care a fost consilier pe probleme de politică externă al președintelui iranian Mahmoud Ahmadinejad, și intermediar pentru milițiile susținute de regim în Irak, a vorbit prin intermediul unui traducător dintr-o locație nedezvăluită, unde locuiește sub protecție locală în exil din 2021.

Provenind dintr-o familie loială regimului, tatăl lui Rajabi a luptat în războiul Irak-Iran, iar mama sa a lucrat pentru scurt timp în biroul liderului suprem, acum asasinat. Această istorie a determinat regimul să-l recruteze după ce a descoperit că a luptat în grupările teroriste ale lui Muqtada al-Sadr împotriva forțelor americane din Irak.

În timpul bătăliei de la Najaf din 2004, unde forțele guvernamentale ale Statelor Unite și ale Irakului au luptat împotriva miliției șiite conduse de Sadr, Rajabi a fost împușcat în umărul drept și dus la spital, unde Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice l-a descoperit și l-a recrutat pentru a pregăti milițiile irakiene.

El avea să devină membru fondator atât al Asa'ib Ahl al-Haq, o importantă organizație paramilitară și partid politic șiit islamist irakian susținută de Iran, cât și al Harakat al-Nujaba, un grup paramilitar șiit cândva activ în Siria, dar acum cu sediul predominant în Irak.

Rajabi l-a întâlnit prima dată pe Motjaba Khamenei în Qom, unde a început să studieze alături de el la un seminar religios. Seminarul din Qom, cunoscut sub numele de Hawza Ilmiyya din Qom, este cel mai apreciat centru de studii islamice șiite din Iran.

„Mojtaba, la vremea respectivă, era foarte ipocrit. Spune ceva, dar gândea ceva complet diferit”, a povestit Rajabi pentru The Post. Rajabi declarase anterior pentru The Atlantic că fostul său partener de studiu era obsedat de sfârșitul zilelor și crezuse că „el însuși va avea un rol special în grăbirea umanității pe această cale”.

Credința șiită susține că al 12-lea imam, Muhammad al-Mahdi, despre care se crede că se ascunde, se va întoarce la sfârșitul timpurilor pentru a instaura o perioadă de justiție globală în care opresiunea va fi eradicată. Tradițiile apocaliptice islamice descriu, de asemenea, conflicte majore care preced această eră; în literatura hadith sunnită, un astfel de eveniment este Malhama al-Kubra, o mare bătălie interpretată uneori ca o confruntare cu puterile occidentale.

„Îmi amintesc că Khamenei a vorbit în cadrul studiilor Hawza [și] a spus că problema nucleară și soldații sunt moștenirea sa. Ambițiile lui Mojtaba nu vor fi afectate de atacurile aeriene”, și-a amintit el. „Sunt și alte chestiuni pe care nu le pot menționa... Au nevoie de problema nucleară ca o protecție pentru regimul lor și pentru hegemonia lor în regiune.”

„Am spus cu mulți ani în urmă că, dacă izbucnește război, Mojtaba va încerca să controleze regiunea”, a afirmat Rajabi.

Mojtaba are un dispreț totală față de valoarea vieții umane, a spus Rajabi.

„Dacă poate ucide 13.000 de oameni din propriul său popor, atunci nu are nicio problemă să ucidă 100.000 în Tel Aviv, pentru că, dacă nu-ți pasă de viețile propriului popor, de ce ți-ar păsa de viețile altora din Tel Aviv?”, a continuat el.

Prezicând cum vor arăta lunile și, eventual, anii următori sub conducerea noului lider suprem, Rajabi a spus: „Mojtaba nu va pretinde, din prima zi la putere, că vrea să cucerească Al-Quds (Ierusalimul). El este opusul tatălui său, care se enervează, iar acest lucru este vizibil... Mojtaba poate minți mult mai bine și știe cum să joace.”

„Vrea să câștige timp. Vrea să-i păcălească pe americani și pe regiune pentru a câștiga încredere... crede că mai întâi trebuie să controleze regiunea Orientului Mijlociu, iar pentru el este mai degrabă o chestiune religioasă decât una geopolitică”, a explicat el.

Rajabi a spus că a părăsit funcția guvernamentală în cadrul regimului alături de Esfandiar Rahim Mashaei, un fost consilier principal al lui Ahmadinejad, în 2017, adăugând că cei doi au fost închiși împreună. „Apropierea” sa de Mojtaba l-a protejat, a declarat acesta.

„Le-a fost puțin frică să-mi facă rău în timp ce criticam regimul”, a susținut el, dar a adăugat că aparentul său potențial de a discuta deschis despre corupție s-a oprit când a început să vorbească despre rețelele financiare ale lui Mojtaba. „Acum lumea știe că are o putere financiară puternică”, a spus el.

Mojtaba Khamenei controlează un vast imperiu financiar în valoare de cel puțin 3 miliarde de dolari în Londra, Marea Britanie, Emiratele Arabe Unite și alte câteva țări europene, pe lângă Iran, a relatat The Media Line, adăugând că niciunul dintre active nu este oficial pe numele său.

Rajabi a spus că a supraviețuit unei tentative de otrăvire din partea regimului, deși arsenicul i-a distrus dinții, pe lângă o tentativă ulterioară de electrocutare.

„Când am fost otrăvit, Mojtaba a venit la mine și mi-a spus că va investiga problema, iar otrăvirea nu avea nicio legătură cu el”, a povestit Rajabi. „Sunt, totuși, sigur că a provenit din casa lui Khamenei. De exemplu, după ce am vorbit despre rețeaua financiară a lui Mojtaba, s-a început investigarea acestei chestiuni. Acum lumea știe că are o putere financiară puternică.”

Pe lângă faptul că a supraviețuit multiplelor asasinate comise de regimul islamic, Rajabi a supraviețuit mai multor răni de luptă din perioada în care a luptat în milițiile susținute de Iran. Fragmente de gloanțe i-au rămas înfipte în cap, de la un foc de lunetist tras în timpul luptelor sale din 2017 împotriva Statului Islamic.

Deși a petrecut decenii lucrând în numele regimului islamic, Rajabi a vorbit presei occidentale despre dorința sa de a vedea un Iran liberal.

„Vreau să mă trezesc și să nu văd niciun turban [religios], nicio mențiune despre o Republică Islamică. Nu vreau să mai aud niciodată de astfel de lucruri”, a declarat el pentru The Atlantic.

În timp ce predica în sprijinul revenirii la un Iran secular, Rajabi a afirmat că nu există nicio modalitate de a elimina IRGC din viitorul țării.

„Există un milion de luptători în IRGC. Trebuie să știe că vor avea un rol în viitorul Iranului și trebuie să știe că nu va exista răzbunare... Aceasta este o oportunitate de aur pentru Israel”, a afirmat el, reflectând comentariile pe care le-a făcut în The Atlantic, sugerând că majoritatea gărzilor ar putea fi fie reutilizate, fie retrase, iar doar conducerea ar putea fi ucisă. „Dacă nu primesc garanții, vor găsi ultimul glonț”, a avertizat el.