După petrol, Venezuela e pe cale să-și pună și rezervele de aur și gaze la dispoziția Statelor Unite

1 minut de citit Publicat la 23:45 12 Mar 2026 Modificat la 23:56 12 Mar 2026

Venezuela dispune de unele din cele mai mari zăcăminte de gaze din lume. Foto: Getty Images

Venezuela urmează să pună la dispoziția Statelor Unite rezervele sale de aur și gaze. Parlamentul de la Caracas dezbate adoptarea de noi legi legate de minerit și scutirile de care vor beneficia potențialii investitori străini, într-o regiune transformată într-un veritabil dezastru ecologic și care a ajuns să fie controlată de grupări criminale, informează El Pais.

De pe 3 ianuarie, după operațiunea militară a SUA care a dus la răpirea fostului dictator Nicolas Maduro și aducerea sa în fața justiției americane, Venezuela și-a pus la dispoziția SUA rezervele sale naturale, începând cu petrolul.

Donald Trump a anunțat, cu acea ocazie, că Marco Rubio, Pete Hegseth și Stephen Miller vor conduce, practic, Venezuela, în ceea ce a fost numită „perioada de tranziție”.

În februarie, SUA au autorizat cinci giganți petrolieri (companiile britanice BP și Shell, compania italiană Eni și compania spaniolă Repsol) să reia operațiunile în Venezuela.

Companiile au fost autorizate să lucreze în sectorul petrolului și gazelor din Venezuela, alături de compania americană Chevron, care a putut menține operațiunile acolo în baza unei derogări.

Licența autorizează aceste grupuri să facă afaceri cu compania națională de petrol PDVSA și firmele afiliate acesteia.

Cu câteva zile în urmă, primul contract - cu Shell - a fost semnat.

Același tipar urmează a fi acum urmat în gazul extracției de aur și gaze naturale, arată El Pais.

Săptămâna trecută secretarul Departamentului SUA pentru Afaceri Interne, Doug Burgum, s-a aflat într-o vizită în Venezuela, însoțit de circa 20 de reprezentanți ai companiilor americane de minerit.

La revenirea sa la Washington, acesta a semnat o licență pentru autorizarea de tranzacții cu compania de stat venezueleană Minerven, specializată în exploatarea aurului.

Următoarea zi, primul transport de aur venezuelean, în valoare de 100 de milioane de dolari, sosea în SUA.

„Venezuela are resurse de aur estimate la 500 de miliarde dde dolari, dar, în plus, mai dispune și de alte minereuri rare: bauxita, pentru aluminiu, de care avem nevoie în industria de apărare și în diverse bunuri de consum”, a spus oficialul american.

Pe lângă aur și petrol, Venezuela mai dispune și de rezerve uriașe de gaze naturale - al șaselea zăcământ ca mărime din lume, fier (locul 12 din lume ca zăcământ), bauxită (locul 15) și diamante.