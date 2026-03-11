Un val de aer polar ajunge peste România, luna aceasta. Când se răcește vremea în martie: Prognoza ANM arată și inversiuni termice

Țurțuri de gheață pe un pom înflorit, primăvara. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

România se pregătește pentru un nou val de aer polar, în a doua jumătate a lunii martie, care va aduce temperaturi mai scăzute în cea mai mare parte a țării, potrivit estimărilor transmise miercuri de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

În prezent, țara se află sub influența unui regim de mare presiune, cu vreme stabilă și uscată. Până la începutul săptămânii viitoare nu sunt prognozate precipitații, iar temperaturile maxime vor fi peste 15 grade în regiunile intracarpatice, izolat atingând chiar 20 de grade.

În sud și est, creșterea diurnă a temperaturilor va fi limitată din cauza aportului de umezeală dinspre Marea Neagră și a prezenței ceții sau a nebulozității joase stratiforme.

Sondajele atmosferice indică apariția inversiunilor de temperatură pe timpul nopților și dimineților, fenomen ce va accentua prezența ceții și a straturilor joase de nori, mai ales în sud și est.

După 17 martie, configurația atmosferică va favoriza pătrunderea maselor de aer rece de origine polară din nord și nord-est, ceea ce va duce la o răcire generală a vremii în cea mai mare parte a țării.

În concluzie, după o perioadă cu temperaturi mai ridicate și vreme uscată, românii se pot aștepta la o scădere semnificativă a temperaturilor și la condiții de ceață, în special în regiunile sudice și estice.