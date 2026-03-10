Un italian și-a reînnoit permisul de conducere la 100 de ani după ce a trecut cu succes testele medicale

Înainte cu două zile înainte de ziua lui, italianul a trecut testele medicale și şi-a reînnoit permisul de conducere. Sursa foto: comune.riccione.rn.it/

Un italian din localitatea Riccione din provincia Rimini, Italia, şi-a reînnoit permisul de conducere la împlinirea a 100 de ani şi a primit cadou de ziua lui o nouă poliță de asigurare auto.

Înainte cu două zile înainte de ziua lui, italianul a trecut testele medicale și şi-a reînnoit permisul de conducere. Bărbatul s-a născut în anul 1926 s-a născut în Montescudo, un orășel de pe un deal, în interiorul coastei între Rimini și Riccione, relatează Corriere della Sera. Ca mulți alții din vremea sa, între Primul și al Doilea Război Mondial, s-a mutat pe coastă, la Riccione. În zorii epocii de aur a Rivierei Romagna, Balacca a adus aromele și savoarea regiunii sale de origine, la doar o aruncătură de băț de mare, în orașul destinat să devină una dintre capitalele turismului popular național .

Împreună cu tatăl și frații săi, Lino și Giuseppe, a deschis un depozit en-gros de fructe și legume în sat. Nu este o coincidență faptul că aceștia au fost anii în care hotelurile și pensiunile au înflorit peste tot, solicitând fructe și legume în timpul sezonului turistic și alegând serviciile sale.

La sfârșitul anilor 1970, italianul și-a făcut din nou bagajele pentru a se muta câțiva kilometri. A ajuns în Viserbella di Rimini , unul dintre cele mai liniștite și mai pașnice cartiere ale unui oraș aglomerat, care era pe atunci centrul înfloritor al anilor de aur ai Rivierei.

Aici a construit și a administrat Hotelul Viking împreună cu frații săi timp de 33 de ani . Apoi, după închiderea afacerii, s-a dedicat grădinii sale de 1.500 de metri pătrați până la vârsta de 98 de ani , pensionându-se în 2024.