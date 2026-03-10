Trump le oferă pantofi ca ai lui bărbaților din staff, ca să fie eleganți. Un secretar este supărat că nu mai poate purta Louis Vuitton

Pantofii negri și costumele albastre au fost la ordinea zilei la Davos pentru președintele Trump și liderii administrației sale FOTO: Getty Images

Donald Trump le oferă tuturor bărbaților din stafful său marca lui preferată de pantofi - „eleganți și accesibili” - iar mulți dintre aceștia îi poartă din obligație și se tem să apară încălțați cu altceva în fața președintelui SUA.

The Wall Street Journal spune că președintele preocupat de modă le-a dat asistenților, oficialilor și VIP-urilor pe care le primește pantofi oxford din piele marca Florsheim, el fiind foarte încântat de producătorul de încălțăminte din Wisconsin.

Se pare că cei care i-au primit au avut grijă să îi poarte atunci când Trump era prin preajmă, aparent fără prea mult entuziasm. Acești pantofi au prețul întreg de aproximativ 145 de dolari și la reducere costă doar 59,90 dolari, și nu sunt tocmai haute couture.

„Tuturor le este frică să nu îi poarte”, a declarat o sursă pentru WSJ. „Toți bărbații îi au”, a spus o altă persoană din staff.

Se pare că Trump însuși schimbă adesea subiectul în timpul întâlnirilor oficiale pentru a lăuda pantofii „incredibili” sau pentru a întreba dacă asistenții au primit perechea din partea lui. Uneori încearcă să ghicească mărimea pantofilor oamenilor chiar în fața lor.

Printre cei care au primit pantofii din partea lui Trump sunt și vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio, secretarul apărării Pete Hegseth, secretarul comerțului Howard Lutnick, directorul de comunicații Steven Cheung și secretarul transporturilor Sean Duffy.

De asemenea, și senatorul din Carolina de Sud Lindsey Graham, comentatorul de extremă dreapta Tucker Carlson și prezentatorul Fox News Sean Hannity sunt printre cei care au primit pantofi.

„Marco, JD, aveți pantofi caraghioși”, ar fi declarat Trump în timpul unei întâlniri cu Vance și Rubio în Biroul Oval, din decembrie anul trecut, potrivit lui Vance.

Vance a declarat pentru WSJ că Trump a scos apoi un catalog Florsheim și i-a întrebat pe toți ce mărime poartă. Când un alt bărbat a spus că poartă mărimea 7, Vance a spus că Trump „s-a lăsat puțin pe spate în scaun și a zis: «Știi, poți afla multe despre un bărbat după mărimea pantofilor lui»”.

Mai multe persoane au povestit și un episod în care un secretar din cabinet s-a plâns că trebuie să poarte pantofi Florsheim în locul celor Louis Vuitton cu care era obișnuit.

Thomas Florsheim Jr., directorul executiv al companiei producătoare Florsheim, a spus că nu știa despre preferințele lui Trump și a refuzat să comenteze situația.