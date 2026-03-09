STENOGRAME din ședința Coaliției în care Ilie Bolojan a refuzat să trimită Corpul de Control la Țoiu. Fritz: ”Acum este război”

1 minut de citit Publicat la 17:13 09 Mar 2026 Modificat la 17:15 09 Mar 2026

Ilie Bolojan a refuzat să o controleze pe Oana Țoiu, la cererea PSD. Foto: Hepta

Sorin Grindeanu a cerut, luni, în ședința Coaliției, ca premierul Bolojan să trimită Corpul de Control la MAE, după scandalul repatrierilor românilor aflați în Orientul Mijlociu. Premierul a refuzat însă, argumentând că ”nu este momentul”. Și Dominic Fritz, șeful de partid al Oanei Țoiu, i-a luat apărarea acesteia, spunând că ”acum este război”.

Cum au decurs discuțiile din ședința Coaliției, potrivit unor surse din conducerea PSD:

Sorin Grindeanu: Cred că trebuie clarificată urgent situația repatrierii românilor din Orientul Mijlociu. Este o problemă de credibilitate a Guvernului. De aceea, îi propun premierului să trimită Corpul de Control la MAE. Trebuie ca românii să știe adevărul. Este esențial pentru sănătatea noastră morală ca societate.

Ilie Bolojan: Nu trimit Corpul de Control. Nu este momentul.

Dominic Fritz: Doamna Țoiu nu se ferește de explicații.

Sorin Grindeanu: Nu se ferește, dar doriți să îngropați subiectul. Oricum doamna Țoiu va fi audiată de Parlament.

Tanczos Barna: Răspunsurile doamnei Țoiu din acea conferință de presă au fost neconvingătoare. Este nevoie de mai multe explicații.

Dominic Fritz: Nu mi se pare corect să stăm acum să facem asta. Nu acum.

Sorin Grindeanu: Dar când?

Dominic Fritz: Acum este război.

Sorin Grindeanu: Tocmai de aceea trebuie să ne asigurăm că nu există abuzuri în procesul de repatriere. Că nu se pun cupluri de îndrăgostiți în avioane care nu se încadrează în criterii. Și că toți cetățenii români au parte de tratament egal. Situația aceasta nu trebuie lăsată așa. Am înțeles, vreți să îngropați. Vă promit că eu nu voi lăsa lucrurile așa.