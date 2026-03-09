Germania își pregătește spitalele pentru un război devastator: Se testează evacuarea răniților de pe flancul estic al NATO

Medic Quadriga este cel mai mare și mai complex exercițiu al serviciului medical de la începutul războiului. Foto: Getty Images

Germania a testat modul în care spitalele ar putea trata soldații răniți într-un posibil conflict devastator pe flancul estic al NATO, inclusiv evacuarea acestora din regiune către spitale germane. Prin exercițiul "Medic Quadriga”, armata germană și autoritățile civile au verificat dacă sistemul medical este pregătit să facă față unui număr mare de victime în cazul unei crize militare în țări de pe flancul estic, precum țările baltice, Polonia sau România.

Serviciul Medical al Forțelor Armate Germane a exersat lanțul de salvare și tratamentul răniților în spitalele din Germania, potrivit FAZ.

Cu 1000 de soldați și aproximativ 250 de civili angajați ai guvernului federal, statelor și organizațiilor neguvernamentale, Medic Quadriga este cel mai mare și mai complex exercițiu al serviciului medical de la începutul războiului de agresiune rus împotriva Ucrainei. Pentru prima dată, transportul de pacienți la scară largă în Germania – de exemplu, la aeroportul Berlin-Schönefeld – și îngrijirea ulterioară a pacienților au fost efectuate la sfârșitul săptămânii.

Un zbor care transporta victime simulate a sosit vineri la Schönefeld; îngrijirea lor pe drum și distribuirea ulterioară către spitalele din Berlin au fost testate. Pe lângă membrii Bundestagului, la eveniment a fost prezent și ministrul german al Apărării, Boris Pistorius.

Pistorius a declarat că doar ceea ce se practică în vremuri de calm poate fi practicat și în vremuri de tensiune și defensivă.

Două aeronave medicale Airbus A310 MRTT MedEvac, care trebuiau să transporte „victime de antrenament” din Lituania la Berlin, nu au fost desfășurate din cauza crizei actuale din Orientul Mijlociu.

Potrivit lui Pistorius, aeronavele și echipajele lor sunt ținute „în așteptare”. El a adăugat că pregătirile au inclus trupe de luptă, recunoaștere, logistică și, de asemenea, servicii medicale. „Numai împreună, militar și civil, putem fi rezistenți la crize”, a spus Pistorius. Exercițiul a avut ca scop descoperirea punctelor slabe și îmbunătățirea proceselor, a mai precizat acesta.

Germania a elaborat un plan secret în caz de război cu Rusia, a relatat The Wall Street Journal.

În cazul unui război cu Rusia, despre care unii oficiali militari germani cred că ar putea începe „chiar mâine”, Germania va deveni principalul centru pentru transferul trupelor NATO către est. Liderii Bundeswehr au început să elaboreze un plan pentru acest transfer în urmă cu doi ani și jumătate.