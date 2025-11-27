Într-o discuție secretă, emisarul lui Trump a avertizat Europa că Putin stochează rachete pentru un atac dincolo de Ucraina

Președintele rus Vladimir Putin. Foto: Profimedia Images

Rusia a început să producă cantități mari de rachete cu rază lungă de acțiune, suficiente nu doar pentru un bombardament masiv al Ucrainei, ci și pentru pregătirea viitoarelor atacuri în alte potențiale teatre de război. Secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, a făcut acest avertisment la o întâlnire cu diplomați europeni la Kiev, au declarat surse pentru The New York Times.

Potrivit acestora, trimisul lui Trump a menționat amenințarea tot mai mare din partea Rusiei în timpul discuțiilor despre planul de pace american. Diplomații europeni au interpretat acest lucru ca un indiciu din partea Washingtonului că războiul din Ucraina trebuie încheiat cât mai curând posibil.

În același timp, așa cum notează NYT, este puțin probabil ca Rusia să reducă semnificativ producția militară după sfârșitul fazei fierbinți a conflictului. Cu toate acestea, se așteaptă ca acordul de pace să priveze Moscova de un „potențial pretext” pentru atacuri cu rachete sau drone împotriva țărilor europene. Diplomații UE prezenți la întâlnirea cu Driscoll au numit acumularea de rachete a Rusiei „alarmantă”, menționând că avertismentul SUA „a rezonat” cu îngrijorările europene.

Înainte de aceasta, Driscoll, potrivit surselor NBC News, a avertizat Ucraina cu privire la o „înfrângere inevitabilă” pe câmpul de luptă dacă refuză un acord de pace. Mai exact, el le-a spus oficialilor ucraineni că trupele rusești pot lupta la nesfârșit, iar amploarea și frecvența atacurilor aeriene nu vor face decât să crească. De asemenea, el a avertizat că Statele Unite nu au capacitatea de a furniza Ucrainei arme și sisteme de apărare aeriană în cantitățile necesare. „Esența mesajului era: pierdeți și trebuie să acceptați un acord”, a explicat una dintre surse pentru NBC News, potrivit The Moscow Times.

Președintele american Donald Trump l-a trimis pe Driscoll săptămâna trecută la Kiev să prezinte planul său de pace. Acestea au fost urmate de discuții americano-ucrainene la Geneva, în timpul cărora documentul a fost modificat și scurtat semnificativ. Mai exact, problema predării părții neocupate a Donbasului către Rusia a fost eliminată. Ulterior, Trump a anunțat că îl trimite pe Steve Witkoff la Moscova pentru a coordona planul cu președintele rus Vladimir Putin. Întâlnirea ar putea avea loc la începutul lunii decembrie.