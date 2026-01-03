Blackout în Berlin: 50.000 de locuinţe şi 2.000 de firme nu au curent. Bild: A fost un atac țintit

Potrivit Stromnetz Berlin, pana de curent este comparabilă cu cea produsă în septembrie în sud-estul capitalei germane. Foto: Profimedia Images

Zeci de mii de berlinezi au rămas fără curent, după o pană majoră în urma unui incendiu la care a afectat reţeaua de cabluri. 50.000 de locuințe și 2.000 de firme nu au energie electrică de mai multe ore și nu se știe când va fi reluată alimentarea. Blackoutul vine tocmai când urmează câteva zile de frig în Germania, meteorologii au prognozat temperaturi de minus 10 grade Celsius, noaptea, în Berlin, relatează Bild. Publicația germană scrie că incendiul a avut loc în urma unui atac țintit.

Restabilirea energiei electrice va avea loc progresiv, a spus el.

„Nu se ştie când va fi restabilită alimentarea cu energie electrică”, a declarat pentru DPA purtătorul de cuvânt al companiei de electricitate Stromnetz Berlin, Henrik Beuster, potrivit Agerpres.

Un nod de reţea peste Teltow Canal, prin care trec mai multe cabluri care fac legătura cu centrala electrică Lichterfelde din apropiere, a fost avariat de un incendiu, a spus el. Incendiul este stins acum, a completat Beuster. Cauza incendiului nu este cunoscută încă.



Purtătorul de cuvânt al serviciului de pompieri a spus că alarma s-a declanşat la puţin timp după ora locală 6:00 (05:00 GMT). Printre instituţiile care au solicitat intervenţia s-a numărat un azil pentru vârstnici, a spus el.



Potrivit Stromnetz Berlin, pana de curent este comparabilă cu cea produsă în septembrie în sud-estul capitalei germane. Atunci, pana a durat mai multe zile şi a fost cauzată de un atac motivat politic asupra a doi stâlpi de electricitate.

Bild scrie că în același timp cu pana de curent au căzut și servicii de telefonie, iar sistemele de încălzire au cedat, de asemenea, pe scară largă.

De asemenea, publicația relatează că este clar că un atac țintit a provocat pana de curent de amploare. Un incendiu izbucnit în spatele unui container a aprins mai multe jgheaburi de cabluri. Poliția și pompierii lucrează fără întrerupere.

Situația este deosebit de dramatică: exact în momentul producerii avariei, Berlinul a fost cuprins de un debut brusc al iernii. Meteorologul Dominik Jung a oferit o prognoză sumbră pentru Bild: „În zilele următoare va fi și mai frig. Temperaturile nocturne în Berlin ar putea scădea până la minus 10 grade Celsius și este posibil să fie chiar mai scăzute. Berlinul se confruntă cu îngheț continuu, iar riscul de ninsoare este permanent.”