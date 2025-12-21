San Francisco în întuneric, după o pană masivă de curent. Imagini incredibile din metropola unde se văd doar farurile mașinilor

1 minut de citit Publicat la 13:01 21 Dec 2025 Modificat la 13:02 21 Dec 2025

O pană masivă de curent a lăsat în întuneric 130.000 de locuințe și sedii de companii din San Francisco. FOTO: Profimedia Images

O pană masivă de curent a lăsat în întuneric 130.000 de locuințe și sedii de companii din San Francisco, sâmbătă, a anunțat compania Pacific Gas and Electric Co, scrie AP News. Magazinele și restaurantele s-au închis, iar decorațiunile de Crăciun s-au stins.

Mare parte din nordul orașului a rămas în întuneric, începând cu cartierele Richmond și Presidio și zonele din jurul parcului Golden Gate, iar apoi aria afectată s-a extins.

PG&E nu a răspuns imediat solicitărilor de a comenta cauza blackout-urilor. Pana a afectat aproximativ o treime din totalul clienților companiei din oraș.

› Vezi galeria foto ‹

Postări pe rețelele sociale și relatări din presa locală au arătat cum restaurantele și magaazinele s-au închis, semafoareleși decorațiunile de Crăciun s-au stins.

Departamentul pentru Managementul Situațiilor de Urgență din San Francisco a transmis pe X că au loc „perturbări semnificative ale transportului” în tot orașul și le-a cerut locuitorilor să evite deplasările care nu sunt esențiale și să fie prudenți în trafic, deoarce semafoarele nu sunt funcționale.

Agențiile de transport ale orașului au precizat că ocolesc unele stații ale autobuzelor Muni și ale trenurilor BART din cauza întreruperilor de curent.

Cel puțin o parte dintre pene au fost provocate de un incendiu izbucnit într-o stație electrică PG&E la intersecția străzilor 8th și Mission, au anunțat pompierii într-o postare pe X, în jurul orei 15:15.

În jurul orei 16:00, PG&E a scris pe X că a stabilizat rețeaua electrică și că nu se așteaptă la alte probleme similare pentru clienți.