Un meteorit de şapte tone a căzut în Ohio cu o viteză de 72.000 km/h şi a fost filmat în timp ce s-a dezintegrat cu un vuiet asurzitor

NASA a confirmat că a fost vorba despre un meteorit cu diametrul de 1,83 metri. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Un meteorit de şapte tone a străbătut cerul deasupra oraşului Cleveland, aflat în Ohio, cu o viteză de 72.000 km/h, a relatat Associated Press. Scenele au putut fi observate din mai multe state americane, iar unii dintre localnici au filmat momentul în care meteoritul se dezintegra cu un vuiet asurzitor. Explozia a eliberat energia echivalentă a 250 de tone de trinitrotoluen (TNT).

Mai mulţi oameni din Cleveland, oraş aflat în statul Ohio, au povestit că sunetul puternic i-a speriat, iar unii dintre ei l-au comparat cu cel produs de o explozie violentă, conform sursei citate. În timp ce meteoritul de şapte tone brăzda cerul, locuinţele au fost zguduite.

Persoane din mai multe state americane afirmă că au văzut "această minge de foc strălucitoare" marţi, în jurul orei locale 09:00 (15:00, ora României). Oficialii de la American Meteor Society au anunţat că au primit semnalări din Wisconsin şi până în Maryland.

A 7-ton meteor that sped across the Cleveland sky at 45,000 miles per hour before breaking apart in a thunderous boom startled residents who feared an explosion.

Ulterior, reprezentanţii NASA au confirmat că a fost vorba despre un meteorit cu diametrul de 1,83 metri, potrivit AP.

"Aceasta chiar arată ca o minge de foc, ceea ce înseamnă că este un meteorit – un mic asteroid", a declarat astronomul Carl Hergenrother, directorul executiv al grupului.

Oficialul de la NASA a mai făcut următoarele precizări: "Sunt atât de multe obiecte pe orbită, încât ceea ce vedem arzând este adesea doar un satelit în faza reintrării în atmosferă. Însă, în general, acestea nu sunt deosebit de strălucitoare".

Meteoritul a fost văzut pentru prima oară la aproximativ 80 de kilometri deasupra lacului Erie, în apropiere de Lorain, Ohio. El a parcurs peste 55 de kilometri în atmosfera superioară, după care s-a dezintegrat deasupra Valley City, la nord de Medina, a anunţat într-un comunicat Bill Cooke, şeful Meteoroid Environments Office al NASA la Huntsville, în Alabama.

Explozia a eliberat energia echivalentă a 250 de tone de trinitrotoluen (TNT), a mai informat Associated Press. Personalul Serviciului Național de Meteorologie din Cleveland a auzit-o și a simțit vibrațiile. Nu au fost raportate, inițial, despre găsirea vreunui rest.

"Ar putea să existe câteva fragmente mici, dar cea mai mare parte a ars în atmosferă", a declarat meteorologul Brian Mitchell.

Meteoriţii cad, de obicei, undeva în SUA cam o dată pe zi, în timp ce bucăți mai mici de praf spațial ar putea cădea de 10 ori pe oră, a explicat astronomul Carl Hergenrother, directorul executiv al NASA.

Oamenii de știință urmăresc meteorii printr-o rețea de camere speciale care ajută la captarea cerului nopții, dar mulţi localnici îi surprind cu ajutorul telefoanelor mobile și al propriilor camere de supraveghere.