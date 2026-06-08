Jaf de un milion de euro în doar 4 minute, la o casă de licitaţii din Torino

Carabinierii examinează toate înregistrările pentru a-i găsi pe membrii bandei. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

La casa de licitaţii Sant'Agostino de la Torino, Italia, în noaptea de 6 spre 7 iunie, a avut loc un jaf care a durat doar 4 minute, iar hoţii au reuşit să plece cu bijurerii şi bunuri de valoare în valoare de 1 milion de euro, care urmau să fie scoase la licitaţie.

Hoții, mascați și înarmați cu bâte și un furtun, au fost surprinși de camerele de filmat cu au dat spargerea. Din primele cercetări anchetatorii italieni au tras concluzia că este vorba despre un jaf atent planificat, în doar patru minute, timp în care au intrat prin efracție , au ocolit sistemele de securitate și au fugit cu o pradă de un milion de euro. Furtul, surprins de camerele de supraveghere, a avut loc în jurul orei 4:20 dimineața și este în prezent investigat de carabinieri, care lucrează intens pentru a-i găsi pe bandiţii mascați, relatează La Repubblica.

Anchetatorii au efectuat o inspecție amănunțită a locului unde a avut loc jaful și au obținut deja imagini de pe camerele de supraveghere, cu ajutorul cărora încearcă să reconstituie mișcărilor hoţilor. „A fost șocant să văd imaginile furtului”, a povestit Vanessa Carioggia, proprietara casei de licitaţii. „Hoții au intrat cu fețele acoperite, au forțat sistemele de securitate și, imediat ce a sunat alarma, în doar patru minute, s-au îndreptat spre ferestre. Înarmați cu bâte grele și un furtun, au luat tot ce au putut căra, apoi au fugit. Carabinierii, cărora le mulțumesc, au intervenit în timp record: au ajuns la 4:29 dimineața, dar hoții nu au fost de găsit nicăieri”.

​Hoții au furat o mulțime de bijuterii vintage și ceasuri fine. Printre cele mai valoroase piese furate s-a numărat un inel cu un smarald columbian de aproape 4 carate, încadrat de două diamante tăiate în formă de semilună. De asemenea, au dispărut un elegant choker semirigid din aur galben și platină de la Bondanza, o capodoperă a designului italian modern, nişte cercei în formă de floare cu diamante de la casa Cantamessa și o pungă de tutun franțuzească din aur galben extrem de rară, datând de la sfârșitul secolului al XVIII-lea, din epoca Ludovic al XV-lea. La acestea se adaugă o mulțime de ceasuri vintage de colecție de la case de ceasuri legendare, precum Rolex și Vacheron Constantin.

Când a fugit d ela faţa locului, banda a pierdut mai multe piese extraordinare, care au fost recuperate ulterior de către carabinieri în timpul expertizelor medico-legale. Printre acestea se numărau o brățară tenis din aur alb cu diamante de 9 carate de o claritate excepțională, un ceas prețios Jaeger-LeCoultre Calendar și o spectaculoasă broșă fluture din anii 1960, incrustată cu rubine, safire, diamante și smaralde tăiate cabochon.

Carabinierii examinează toate înregistrările pentru a-i găsi pe membrii bandei.