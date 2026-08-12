Copiii din Germania vor primi 10 euro pe lună pentru pensia privată până la 18 ani. Care sunt condițiile

Părinţii vor putea deschide un cont de investiţii pe care să îl completeze cu contribuţii voluntare. Foto: Getty Images

Copiii din Germania vor primi de la stat, începând de la vârsta de şase ani, un capital inițial de 10 euro pe lună pentru privată până împlinesc vârsta de 18 ani. Proiectul de lege privind „pensia timpurie” a fost aprobat miercuri de Guvernul german, relatează Agerpres. Fără nicio contribuţie suplimentară din partea părinților, în contul copilului se vor strânge aproximativ 53.000 de euro până la pensionare.

Această măsură, care a fost prezentată pentru prima dată în decembrie anul trecut în cadrul unui proiect de lege mai amplu ce vizează consolidarea pilonului privat al sistemului de pensii german, poate fi completată cu veniturile părinţilor într-un cont individual pe care îl pot crea pentru copiii lor.



Vicecancelarul şi ministrul finanţelor Lars Klingbeil, care a prezidat miercuri Consiliul de Miniştri, a declarat că „în acest fel, tinerii vor acumula de-a lungul anilor un patrimoniu propriu şi vor învăţa de la o vârstă fragedă cum funcţionează planificarea financiară pe pieţele de capital”.



„Astăzi, acest lucru depinde prea des de situaţia economică a familiei. Această inegalitate tinde să dureze până la bătrâneţe. Vrem să schimbăm” această situaţie, a declarat Klingbeil.



Părinţii vor putea deschide un cont de investiţii pe care să îl completeze cu contribuţii voluntare. Copiii pentru care nu se va deschide un cont individual vor beneficia de ajutor, care încă trebuie să treacă prin Parlament, printr-o investiţie colectivă pe pieţele de capital, sub administrarea Băncii Centrale.

Scutiri de taxe până la retragerea banilor

La majorat, contul va trece la sistemul de pensii private cu avantaje fiscale.



Randamentul banilor depuşi va fi scutit de taxe până la începerea fazei de retragere. În general, capitalul subvenţionat nu va putea fi retras înainte de împlinirea vârstei de 65 de ani.



Totodată, se pot face contribuţii suplimentare de până la 6.840 de euro pe an.

Ministerul Finanţelor estimează că, doar prin contribuţiile făcute de stat, contul ar ajunge la aproximativ 2.200 de euro când copilul va împlini 18 ani.



Fără nicio contribuţie suplimentară, această sumă ar putea ajunge la aproximativ 53.000 de euro până la pensionare.



Dacă părinţii mai contribuie lunar cu zece euro, contul ar putea creşte până la aproximativ 107.000 de euro până la pensionare.



„Pensia timpurie” va începe retroactiv de la 1 ianuarie 2026 pentru copiii născuţi în 2020. Începând cu 2027, în fiecare an va fi inclusă generaţia care împlineşte şase ani în acel moment.