Administraţia Trump va cheltui cel puţin 900 de milioane de dolari pentru proiecte de modernizare a Casei Albe

<1 minut de citit Publicat la 16:23 12 Aug 2026 Modificat la 16:32 12 Aug 2026

Luni, 10 august, lucrările de construcție continuau la noul heliport de pe peluza sudică a Casei Albe și la sala de bal din Aripa de Est. Sursa foto: Getty Images

Administraţia preşedintelui american, Donald Trump, urmează să cheltuiască cel puţin 900 de milioane de dolari pentru proiecte de construcţie în complexul Casei Albe, a relatat miercuri Washington Post, citând documente, informează Reuters, conform Agerpres.

Această informaţie vine la câteva zile după ce Administrația Trump a ales o abordare neobișnuită pentru a prezenta lucrările de renovare și restaurare a unor obiective din Washington, inițiate la cererea președintelui SUA – cu ajutorul unui clip video realizat cu ajutorul inteligenţei artificiale (AI).

În loc să obţină fondurile necesare direct de la Congres, Administraţia Trump a strâns banii de la alte agenţii şi donatori privaţi şi i-a direcţionat către un cont de câteva milioane de dolari, destinat în mod obişnuit pentru lucrările de întreţinere a Casei Albe.

Contractele confidenţiale şi documentele de planificare aferente indică faptul că administraţia intenţionează să utilizeze banii din acest cont pentru "proiecte de modernizare" a Casei Albe, precizează Washington Post.

Reuters nu a putut verifica imediat informaţiile publicate de Washington Post, iar Casa Albă nu a răspuns unei solicitări a Reuters de a comenta în legătură cu acest subiect.