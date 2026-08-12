Un articol de lobby împotriva României şi pro-Călin Georgescu, semnat de un autor care nu există, publicat în SUA. Apoi a fost şters

Rușii spuneau despre Călin Georgescu că este un diplomat de talie mondială. Foto: Colaj Getty Images/Profimedia Images

Rețelele de propagandă și dezinformare, specializate în manipulări, înșelătorii și promovarea de sferturi de adevăr s-au activat din nou cu ținta România. Protagonistul este din nou fostul candidat Călin Georgescu, care este portretizat ca un „martir” politic și în numele căruia se fac apeluri la „protejarea democrației din România”. E vorba de un recent articol de opinie publicat chiar ieri de publicația americană Newsweek, şi care astăzi a fost şters de pe site. Câteva lucruri sar în ochi când citești acest articol. În primul rând, e vorba de autor, un anume Dennis Portman. Numele pare un nume anglofon comun, deci ideea este ca articolul să aibă de la bun început o aură de obiectivitate.

Update: Newsweek a precizat pentru HotNews că articolul de opinie semnat de Dennis Portman a fost publicat "din neatenție". Jennifer H. Cunningham, redactora-șefă a publicației americane, a declarat că materialul nu corespundea standardelor editoriale ale Newsweek.

Ea a precizat că materialul fusese trimis de un colaborator și a ajuns să fie publicat pe Newsweek.com din gre;eală, deși nu respecta standardele editoriale ale publicației.

„Articolul a fost eliminat imediat ce ne-au fost aduse la cunoștință îngrijorări referitoare la conținutul acestuia. Ne revizuim procedurile interne pentru a ne asigura că o astfel de situație nu se va mai repeta.”

Precizările Newsweek vin după ce HotNews a contactat redacția americană pentru a cere informații despre autorul Dennis Portman, care a semnat articolul de opinie publicat pe 11 august și intitulat „SUA trebuie să apere democrația și pe Călin Georgescu în România”.

La aproximativ o oră după solicitarea publicației române, articolul a fost eliminat de pe site-ul Newsweek.

Newsweek nu a oferit, în răspunsul citat de HotNews, informații suplimentare despre identitatea lui Dennis Portman, limitându-se la precizarea că materialul fusese trimis de un colaborator.

Dennis Portman, prezentat ca „scriitor din Londra specializat în democrație și drepturile omului”

La finalul articolului, acest Dennis Portman, care nu are fotografie în articol, este prezentat ca „scriitor din Londra specializat în democrație și drepturile omului”. Am încercat să aflăm cine este acest personaj, unde a mai lucrat, ce fel de alte lucruri scrie și dacă este specializat pe România, gândindu-mă că ar putea fi vorba chiar de o persoană reală.

Dennis Portman este cât se poate de invizibil pe internet. Nu am putut găsi absolut nimic despre el – nici vreo identitate publică verificabilă, nici vreun element biografic, nici măcar alte articole sau cărți scrise de el.

Nu există vreo sursă care să ateste cariera lui, vreo afiliație academică, istoric de publicații, profil profesional. Nu am găsit nici măcar o fotografie.

Am căutat inclusiv pe materialele indexate Newsweek să vedem dacă a mai publicat vreun alt articol sub acest nume, pe rețeaua profesională Linkedin, pe Twitter, Bluesky sau Substack.

Personajul este pur și simplu o nălucă.

Totuși, am găsit o persoană reală cu acest nume – un director executiv în industria cerealelor din Canada. Identitatea lui este confirmată în mai multe pagini arhivate ale guvernului canadian. Cu toate acesta, nici vorbă ca el să fi avut vreo legătură vreodată cu Londra, drepturile omului, studiul democrației sau articole de acest fel. Nici nu pare să fi scris vreodată o carte pe aceste teme.

Articolul cu titlul „SUA ar trebui să apere democrația – și pe Călin Georgescu – în România” are toate caracteristicile unui text scris la comandă pentru a servi unui interes – în cazul acesta, interesul propagandei ruse și al lui Călin Georgescu.

Texul este construit în așa fel încât să facă apel la rațiunea cititorului, manipulările fiind împachetate discret în formulări pompoase, de multe ori cu valoare de truism, precum: „O alianță nu poate apăra în mod credibil suveranitatea populară în afara granițelor sale dacă, în același timp, pare indiferentă la faptul că alegătorii pot ajunge să creadă că opțiunile lor pot fi anulate prin proceduri netransparente” sau „O democrație nu poate rămâne indiferentă în fața finanțărilor ascunse, a publicității politice nedeclarate, a atacurilor cibernetice sau a încercării unui stat străin de a denatura informațiile de care dispun alegătorii”.

E interesant de observat acest gen de manipulare, pentru că manipulatorul încearcă să-l convingă pe cititor că este de bună credință, dând argumente de ambele părți ale disputei, pentru ca într-un final să-și facă clară poziționarea, de parcă chiar ar fi loc o dezbatere a ideilor, iar cea mai bună a câștigat în final.

Era inevitabil și ca articolul să nu facă referire și la faptul că România este o democrație de doar câteva decenii.

„Regimul comunist a căzut în 1989, iar mulți români păstrează amintiri personale sau de familie despre un stat în care informațiile secrete, autoritatea care nu putea fi contestată și excluderea politică erau folosite ca instrumente de control. Această istorie nu demonstrează că autoritățile de astăzi au acționat necorespunzător. Ea explică însă de ce deciziile întemeiate pe informații provenite de la serviciile de informații și care duc ulterior la încarcerare trebuie să fie justificate cu o rigoare deosebită”.

Este evidentă încercarea de manipulare aici. Autorul încearcă să promoveze ideea că autoritățile române actuale nu se pot abține să nu se comporte precum cele de dinainte de 1989, pentru că, desigur, ar vrea să susțină autorul, România nu este o democrație.

Este exact același tip de narațiune și argument susținute de așa-zișii „suveraniști” în frunte cu candidatul eșuat Georgescu.

Sigur, poate că unele dintre argumente ar putea să fie corecte pe fond, însă e evidentă schimonosirea lor pentru servirea unui scop.

Autorul cere direct guvernului Statelor Unite să-l susțină pe Georgescu și să o facă public, inclusiv în relația bilaterală cu statul român, dar nu o face direct, pentru că numele lui Georgescu este pomenit de doar două ori în text – o dată în titlu și a doua oară în primul paragraf.

Mimarea neutralității și obiectivități este, până la urmă, un instrument important al propagandistului.

Al doilea articol, produs tot de un autor-fantomă

Dar, în căutarea pentru găsirea eluzivului Dennis Portman, am găsit un alt articol similar, care reia aceleași teme și același argument general.

Ce este deopotrivă cel mai suspect și cel mai amuzant, este că și autoarea acestui articol se declară tot scriitoare din Londra, specializată în drept și drepturile omului.

De această dată, însă, această Sheridan Hanson pare să aibă și față. Dar lecturile și pasiunile ei scriitoricești par să se reducă tot doar la România și Călin Georgescu.

Pe site-ul respectiv, o pagină obscură de știri din Marea Britanie, apar diverse alte subiecte de politică internă britanică și politică.

Sheridan Hanson este și ea de negăsit. Am găsit un nume indexat care are articole în Newsweek, însă niciunul nu pare să fie despre democrație sau drepturile omului. Pe numele ei par doar articole de sănătate și pe tema AI.

Apare în schimb pe TikTok o postare care preia același articol cu titlul „Jurnalista britanică Sheridan Hanson despre anularea alegerilor din România și interferența Bruxelles-ului”.

Acest articol este publicat înaintea acestuia, în 24 iunie 2026. Este și mult mai radical și mai fățiș pro-Georgescu.

Din titlul se vede că nici măcar nu se încearcă obiectivitatea – „Într-o democrație, Călin Georgescu ar trebuie să fie președintele României”. Verdictul afirmat cu tărie din titlu face complet abstracție de faptul că fostul candidat nu a câștigat alegeri în România. Călin Georgescu s-a plasat pe primul loc într-un prim tur de alegeri, obținând puțin peste 22%.

Articolul este mult mai laudativ și la adresa lui Georgescu. El este numit „diplomat de carieră” și „fost raportor special la ONU”. Pe Antena 3 CNN dar și în diverse alte surse din România s-a scris în mod extins despre aceste calificări fake ale lui Georgescu.

În același stil ca articolul mai recent, și acesta face apel la trecutul comunist al României, dar într-un mod mult mai evident propagandistic.