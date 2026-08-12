Un nou grup la Complexul Energetic Oltenia trebuie închis până pe 31 august în baza PNRR, spune Bogdan Ivan: "Risc mare pentru S.E.N."

Complexul Energetic Oltenia. Fostul ministru Bogdan Ivan spune că Guvernul trebuie să ceară Comisiei Europene să permită reactivarea unui grup energetic, pentru a nu periclita Sistemul Energetic Național. Foto: Hepta

Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, miercuri, că până la 31 august va trebui închis un nou grup la Complexul Energetic Oltenia, potrivit angajamentelor asumate de România prin PNRR.

El a cerut Guvernului să solicite Comisiei Europene păstrarea în rezervă tehnică a cel puțin unui grup la complexul energetic și reactivarea altuia, pentru a injecta energie în această perioadă de criză.

Fostul ministru a avertizat că, dacă acel grup va fi scos din producție, România se va confrunta cu riscuri în efortul de păstra sustenabil Sistemul Energetic Național.

"Suntem în situația în care până la 31 august, conform angajamentelor luate în PNRR, va trebui să fie închis un nou grup la Complexul Energetic Oltenia.

Dată fiind situația de criză, e obligatoriu ca cei din Guvernul României să solicite către Comisia Europeană (...) să păstreze în continuare cel puțin încă un grup la Complexul Energetic Oltenia în rezervă tehnică, să reactiveze un alt grup, care e păstrat într-o formă de rezervă, să poată să injecteze energie în această perioadă de timp, până când va trece această criză", detaliat el.

Bogdan Ivan: "Am vorbit la Transelectrica. Sunt disperați"

Fără energia de la complexul Oltenia, România se va confrunta cu dificultăți majore în aprovizionarea cu energie electrică în perioada consumului de vârf, în condițiile în care de joi dimineața va fi oprită și Unitatea 2 de la Cernavodă, a subliniat Ivan.

"Am vorbit cu foștii colegi din Transelectrica. Sunt efectiv disperați. Dacă acest grup va fi scos din producție, avem un risc extraordinar de mare pentru a păstra în continuare sustenabil sistemul energetic național", a estimat fostul ministru .

Complexul Energetic Oltenia (CEO) anunțat, marți, că asigură 660 MW pentru Sistemul Energetic Național (SEN).

CEO are, în prezent, în exploatare comercială trei grupuri energetice.

România se confruntă cu criză energetică pe fondul secetei prelungite. Joi dimineață vor începe procedurile de închidere și a Reactorului 2 de la Cernavodă.