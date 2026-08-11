În 2008, Spania a umplut o mină de cărbune cu 547 de miliarde de litri de apă. După patru ani, era unul din cele mai lacuri artificiale

6 minute de citit Publicat la 17:17 11 Aug 2026 Modificat la 17:17 11 Aug 2026

Lacul As Pontes. Sursa foto: Instituto Geográfico Nacional

Imaginează-ți o groapă aproape la fel de adâncă precum este de înalt Turnul Eiffel, întinsă pe o suprafață de aproximativ 1.600 de terenuri de fotbal american. Aceasta era groapa rămasă în nord-vestul Spaniei după aproape 60 de ani de exploatare a cărbunelui. Apoi, în 2008, inginerii au făcut ceva la care aproape nimeni nu se aștepta: au umplut-o cu apă.

Potrivit unui studiu de inginerie din 2023, intitulat „Environmental recovery of As Pontes mine pit lake”, publicat în revista Boletín Geológico y Minero, cariera a acumulat aproximativ 547 de miliarde de litri de apă.

Puțin peste patru ani mai târziu, Spania avea un nou lac, care a devenit unul dintre cele mai mari lacuri artificiale din țară.

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O mină de cărbune care a mutilat peisajul timp de 60 de ani

Povestea începe în anii 1940, când o companie de stat a început să extragă lignit, un tip de cărbune brun, în apropiere de As Pontes, în Galicia.

În 1972, mina și centrala electrică aflată în apropiere au ajuns în proprietatea Endesa, unul dintre principalii furnizori de electricitate din Spania.

Documentele din industrie descriau centrala drept cea mai mare centrală pe cărbune din Spania la acea vreme.

În următoarele șase decenii, muncitorii au extras aproximativ 260 de milioane de tone de lignit din acest sit.

Exploatarea a creat o carieră cu o adâncime de peste 300 de metri.

De ce lignitul lasă în urmă un dezastru atât de mare

Lignitul este numit adesea „cărbune brun”, deoarece reprezintă cea mai tânără și cea mai puțin densă energetic formă de cărbune. Acesta se formează sub acțiunea unei cantități mai mici de căldură și presiune și într-un interval geologic mai scurt decât cărbunii mai duri, precum antracitul sau cărbunele bituminos.

Densitatea energetică mai redusă înseamnă că centralele electrice trebuie să ardă cantități mult mai mari de lignit pentru a produce aceeași cantitate de electricitate. Acesta este unul dintre motivele pentru care exploatarea lignitului presupune mutarea unor volume uriașe de pământ în raport cu cantitatea de combustibil extrasă efectiv.

Zăcămintele de lignit se află, de asemenea, adesea mai aproape de suprafață, motiv pentru care sunt exploatate de obicei prin cariere de suprafață uriașe, și nu prin galerii subterane. Aceasta a fost și metoda utilizată la As Pontes.

Combinația dintre zăcămintele aflate la mică adâncime și volumul mare de combustibil necesar pentru producerea energiei reprezintă un motiv important pentru care exploatarea lignitului lasă în urmă cariere deschise masive, nu doar în Spania, ci și în regiuni miniere similare din Germania, Polonia și vestul Statelor Unite.

În 2007, din cauza unor reglementări mai stricte privind poluarea aerului, stabilite de Uniunea Europeană, mina a fost închisă definitiv.

Ce urmăreau de fapt reglementările UE

Reglementările care au dus la închiderea minei făceau parte dintr-un efort mai amplu al Uniunii Europene de reducere a emisiilor provenite de la centralele electrice pe cărbune învechite din blocul comunitar.

Printre principalii poluanți vizați se numărau dioxidul de sulf, oxizii de azot și particulele în suspensie, substanțe asociate ploilor acide și bolilor respiratorii, pe care centralele mai vechi, fără echipamente moderne de filtrare, aveau dificultăți în a le controla.

Centralele pe lignit, precum cea de la As Pontes, erau vizate frecvent de astfel de reglementări deoarece lignitul arde mai puțin curat decât cărbunii mai duri și produce mai multă poluare pentru fiecare unitate de electricitate generată.

Aceeași ineficiență stătea și la baza dimensiunii uriașe a minei.

În loc să modernizeze o centrală veche de câteva decenii pentru a respecta noile limite, calculele economice au favorizat tot mai mult închiderea acesteia. Un model similar s-a regăsit la situri de exploatare a lignitului din întreaga Europă în anii 2000 și 2010, pe măsură ce standardele de mediu au devenit mai stricte.

În timp ce minele închise lasă adesea în urmă pagube de lungă durată, cazul As Pontes a fost diferit.

Potrivit informațiilor publicate de Endesa despre proiect, închiderea minei a fost tratată drept începutul unui proces de reabilitare, nu sfârșitul poveștii.

Transformarea unei cicatrici într-un lac, în mod intenționat

Umplerea unei gropi de asemenea dimensiuni este mult mai complicată decât simpla deschidere a unui robinet.

Inginerii au trebuit să stabilească de unde urma să provină apa, cât de repede putea crește nivelul acesteia în condiții de siguranță și ce avea să se întâmple cu proprietățile chimice ale apei după stabilizare.

Acesta este aspectul pe care echipa din spatele studiului publicat în Boletín Geológico y Minero a încercat să îl analizeze.

Studiul, realizat de inginerii Francisco Rivas, Javier Samper și Luis Montenegro de la University of A Coruña, urmărește procesul de umplere de la început până la final.

Umplerea a fost finalizată la 18 aprilie 2012, la puțin peste patru ani după ce a început.

Volumul total de apă pompat a fost de aproximativ 547 de miliarde de litri.

Un studiu separat, intitulat „Hydrochemical Evolution of the filling of the Mining Lake of As Pontes (Spain)”, publicat în revista Mine Water and the Environment, a urmărit calitatea apei pe durata procesului și confirmă ambele date.

De ce apa formează două straturi diferite

Potrivit aceluiași studiu publicat în Mine Water and the Environment, lacul a format două straturi distincte, separate de o zonă pe care oamenii de știință o numesc chemoclină, o barieră invizibilă din apă.

Primul strat este doar ușor acid și are un nivel ridicat de oxigen, fiind asemănător unui lac de apă dulce.

Al doilea strat, aflat la sute de metri adâncime, are aproape deloc oxigen și este mult mai acid, cu un pH considerabil mai scăzut decât stratul de deasupra.

Rezultatul este un singur lac format din două straturi distincte, suprapuse unul peste celălalt.

Potrivit autorilor studiului, acest lucru se întâmplă deoarece apa a provenit din mai multe surse, iar diferențele ușoare de temperatură și de conținut mineral au împiedicat amestecarea straturilor.

De la carieră la loc pentru înot

Astăzi, lacul se întinde pe 865 de hectare.

Are o plajă cu nisip și trasee pentru natură și a primit certificarea Blue Flag, o etichetă ecologică ce monitorizează calitatea apei, siguranța și alți factori.

Potrivit site-ului Endesa, în jurul malurilor s-au format în mod natural patru habitate distincte, precum pajiști, zone cu arbuști, păduri și zone umede, iar căprioarele cutreieră acum versanții care odinioară erau acoperiți de rocă sterilă.

Oamenii fac acum caiac și canotaj pe apele care se aflau cândva la 300 de metri sub utilajele miniere.

Compania afirmă că turismul a devenit o sursă importantă de venit pentru localitatea care se baza cândva în mare măsură pe mină pentru locurile de muncă.

De ce este important cazul dincolo de granițele Spaniei

As Pontes nu este un caz unic.

Vechile exploatări miniere de suprafață au lăsat gropi similare în întreaga lume, de la câmpurile de lignit din Lusatia, Germania, până la foste mine de cărbune și cariere de minerale din Australia, Nevada, Montana și Virginia de Vest.

Nu toate aceste situri au fost amenajate corespunzător, așa cum s-a întâmplat la As Pontes, iar unele sunt și astăzi toxice sau acide.

Cercetările științifice asupra lacurilor formate în cariere miniere au contribuit la o mai bună înțelegere a modului în care astfel de situri pot fi gestionate în siguranță.

Pe măsură ce tot mai multe mine de cărbune și centrale pe cărbune sunt închise în întreaga lume, As Pontes oferă un exemplu practic despre cum chimia atent controlată, răbdarea și planificarea pot transforma o fostă mină într-un loc pe care oamenii își doresc să îl viziteze în weekend.