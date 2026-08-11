A fost ales noul președinte al Ungariei. Andras Baka este fost judecător la Curtea Supremă, opozant al lui Viktor Orban

<1 minut de citit Publicat la 17:44 11 Aug 2026 Modificat la 17:55 11 Aug 2026

Andras Baka este noul președinte al Ungariei. Foto: Profimedia Images

Parlamentul Ungariei l-a ales marţi pe Andras Baka, fost şef al Curţii Supreme, în funcţia de preşedinte al ţării, informează MTI, citată de Agerpres.

Desemnat de partidul Tisza, aflat la putere, Andras Baka a fost ales şef al statului cu 140 de voturi pentru şi 6 împotrivă în cadrul unui vot secret.

Numele său a fost avansat oficial de Tisza încă de săptămâna trecută.

Parlamentul l-a ales după ce mandatul fostului preşedinte ungar, Tamas Sulyok, s-a încheiat pe 20 iulie, în urma celei de-a 17-a modificări a legii fundamentale.

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Modificarea, promovată de noua majoritate parlamentară condusă de premierul Peter Magyar, face parte din eforturile acestuia de a înlătura din funcţiile-cheie persoane asociate cu fostul guvern al lui Viktor Orban.

Preşedinta Parlamentului, Agnes Forsthoffer, a exercitat între timp prerogativele de şef al statului.

Baka va prelua funcţia în a opta zi după anunţarea rezultatului alegerilor.

Funcția de președinte este în mare parte ceremonială în Ungaria, puterea politică fiind exercitată de Guvern și de Parlament.