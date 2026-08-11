Prețurile hotelurilor au luat-o razna în Europa înaintea eclipsei de miercuri. Au crescut și cu 135%. Legătura cu incendiile din Spania

3 minute de citit Publicat la 16:49 11 Aug 2026 Modificat la 16:49 11 Aug 2026

Eclipsă de Soare. Prețurile hotelurilor înaintea fenomenului de miercuri au explodat în multe orașe europene. Foto: Getty Images

Prețurile hotelurilor au crescut vertiginos în marile orașe europene, în condițiile în care sute de mii de turiști se îndreaptă spre localitățile aflate în banda de totalitate pentru a vedea prima eclipsă de Soare vizibilă de pe continent în acest secol, notează The Guardian.

În capitala Islandei, Reykjavík, s-a înregistrat una dintre cele mai mari creșteri ale prețurilor camerelor de hotel, notează The Guardian.

Reykjavík este una dintre puținele locații accesibile din care eclipsa totală poate fi văzută înainte de lăsarea serii, miercuri.

Potrivit datelor furnizate de Lighthouse Intelligence, grup specializat în analiza datelor din industria turismului și ospitalității, turiștii au plătit în medie 793 de dolari pentru a-și asigura o cameră pentru noaptea de miercuri.

Hotelurile profită și cresc prețurile cu 100% sau mai mult înainte de eclipsă

Este o creștere cu 98% mai mult decât în aceeași zi a anului trecut.

Și Spania se pregătește pentru un aflux de turiști, fiind una dintre cele mai bune destinații de pe continentul european pentru observarea eclipsei totale de Soare.

Ministerul Finanțelor de la Madrid a anunțat, luni ,că se așteaptă ca 460.000 de turiști străini să vină în țară special pentru a vedea eclipsa.

În orașul A Coruña din nordul Spaniei tariful mediu pentru o cameră a crescut cu 135% față de anul trecut, ajungând la 451 de dolari.

În Mallorca, unde se estimează că eclipsa va fi vizibilă la orizont în momentul apusului, prețurile au crescut cu 24%, până la aproximativ 448 de dolari.

În Santiago de Compostela și Bilbao, prețurile camerelor de hotel au crescut cu 34%, respectiv 67%.

Unitățile de cazare din orașele mici și satele aflate pe traseul eclipsei, precum și observatoarele improvizate amenajate de pasionații locali au fost rezervate cu luni în urmă.

Au existat informații potrivit cărora turiști americani participă la schimburi de locații cu persoane din Castilla y León, una dintre cele mai bune regiuni pentru observarea eclipsei.

Temeri privind riscul de incendii

Autoritățile spaniole sunt îngrijorate de riscul crescut de incendii, poliția estimând că în cursul zilei de miercuri vor avea loc cu 1,5 milioane mai multe deplasări cu mașina decât în mod obișnuit.

Autoritățile au avertizat că temperaturile extrem de ridicate și condițiile foarte uscate înseamnă că și cea mai mică scânteie ar putea provoca incendii forestiere devastatoare, în timp ce traficul mult mai dens ar putea bloca accesul vehiculelor de intervenție în cazul izbucnirii unor focuri în zonele rurale.

Guvernul a pregătit o amplă operațiune a poliției și o campanie de informare privind siguranța, urmând să fie mobilizați 35.000 de agenți pentru a contribui la reducerea riscurilor.

„Am avut o vară extrem de dificilă în Spania, cu o nouă serie de incendii forestiere de proporții. De aceea, trebuie să restricționăm orice fel de activitate care ar putea produce o scânteie fatală”, a declarat Virginia Barcones, secretarul general pentru Protecție civilă și situații de urgență din cadrul Ministerului spaniol de Interne

În Spania, este interzisă parcarea pe banda de urgență sau în apropierea vegetației uscate, precum și organizarea de grătare și folosirea artificiilor.

Regiunea Valencia și-a închis parcurile naturale și a interzis accesul pietonal pe traseele rurale.

Luni seara, trei incendii forestiere de proporții ardeau încă în provinciile Huelva, Segovia și Huesca. Potrivit Ministerului Mediului, incendiile au afectat deja aproximativ 200.000 de hectare în acest an.

Asta înseamnă de șase ori mai mult decât în aceeași perioadă din 2025.

Soluția pentru cei care nu pot ajunge în zonele unde este vizibilă eclipsa

Pentru cei care nu pot face deplasarea, agenția spațială americană, NASA, a instalat patru telescoape de mare putere în satul Villalibado din nord-vestul Spaniei, pentru a transmite eclipsa în direct către peste 10 milioane de persoane.

În Marea Britanie, fenomenul va fi vizibil sub forma unei eclipse parțiale, miercuri, iar momentul de maximă acoperire va fi atins la ora 19:12, în Londra.