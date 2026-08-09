Cât de periculoase sunt, de fapt, turbulențele. Pot prăbuși avionul?

4 minute de citit Publicat la 17:00 09 Aug 2026 Modificat la 17:00 09 Aug 2026

În cele mai multe situații, turbulențele nu reprezintă un pericol major pentru avion. Foto: Getty Images

Turbulențele puternice se numără printre experiențele care îi sperie cel mai mult pe pasagerii unui avion. Aeronava poate începe brusc să se zguduie, să piardă sau să câștige altitudine pentru câteva momente, iar obiectele care nu sunt fixate pot fi aruncate prin cabină. Deși senzația poate fi alarmantă, specialiștii în aviație spun că, în majoritatea situațiilor, turbulențele nu reprezintă un pericol pentru integritatea avionului, scrie Independent.

Riscul cel mai mare este, de fapt, pentru pasagerii și membrii echipajului care nu poartă centura de siguranță în momentul în care aeronava intră într-o zonă cu turbulențe severe.

În ultimii ani au existat însă și incidente grave. Mai multe persoane aflate la bordul unui avion Air India care zbura de la Phuket spre Delhi au fost rănite după ce aeronava a întâlnit turbulențe în timpul coborârii.

Într-un alt incident, trei membri ai echipajului unui zbor Delta care venea din Los Angeles și se pregătea să aterizeze la Sydney au ajuns la spital după ce avionul a traversat pentru scurt timp o zonă cu turbulențe severe.

În iulie 2025, un alt zbor Delta, de la Salt Lake City către Amsterdam, a fost deviat către Minneapolis după aproximativ două ore de la decolare din cauza unor turbulențe puternice. În urma incidentului, 25 de persoane au fost transportate la spital.

Unul dintre cele mai grave incidente recente s-a produs în 2024, la bordul unui avion Singapore Airlines care zbura de la Londra. Un britanic în vârstă de 73 de ani a murit, iar zeci de persoane au fost rănite după ce aeronava a întâlnit turbulențe severe și a fost nevoită să aterizeze de urgență la Bangkok.

Ce sunt, de fapt, turbulențele

Turbulențele apar atunci când avionul traversează zone în care aerul nu se deplasează uniform. Fenomenul poate fi comparat, într-o anumită măsură, cu valurile care agită brusc suprafața mării.

Administrația Federală a Aviației din SUA (FAA) definește turbulențele în aer senin drept un fenomen care poate apărea brusc în regiuni fără nori și care poate provoca mișcări violente ale aeronavei. Problema este că acest tip de turbulențe poate apărea fără indicii vizuale evidente, ceea ce le face mai dificil de anticipat.

Există trei cauze principale ale turbulențelor:

Prima este cea termică și apare atunci când masele de aer cald urcă prin aerul mai rece.

A doua este turbulența mecanică, produsă atunci când munții, clădirile sau alte obstacole modifică deplasarea normală a aerului.

A treia este turbulența dinamică (sau forfecarea vântului) și apare atunci când două mase de aer aflate una lângă cealaltă se deplasează cu viteze sau în direcții diferite.

În asemenea situații, avionul poate urca și coborî brusc sau se poate balansa lateral.

Sunt normale turbulențele în timpul unui zbor?

Da. Turbulențele sunt un fenomen obișnuit în aviație, iar aeronavele moderne sunt proiectate să suporte solicitări mult mai mari decât cele întâlnite în timpul majorității episoadelor de acest fel.

În plus, piloții pot anticipa deseori zonele cu turbulențe cu ajutorul informațiilor meteorologice, al radarului și al avertizărilor primite de la alte aeronave care au trecut prin aceeași regiune.

Atunci când știu că urmează o zonă cu aer instabil, piloții pot aprinde semnalul pentru centurile de siguranță și pot adapta viteza aeronavei pentru traversarea turbulențelor, reducând solicitările asupra avionului și, pe cât posibil, disconfortul resimțit în cabină.

Turbulențele devin mai frecvente?

Există cercetări care indică faptul că schimbările climatice ar putea amplifica anumite tipuri de turbulențe.

Profesorul Paul D. Williams, specialist în științele atmosferei la University of Reading, a arătat în cercetările sale că forfecarea vântului asociată curentului-jet s-a intensificat în ultimele decenii.

Modelele sale indică posibilitatea unei creșteri importante a turbulențelor în aer senin până la jumătatea acestui secol în anumite regiuni din emisfera nordică.

Printre rutele aeriene care ar putea fi afectate se numără unele dintre cele mai circulate din lume, inclusiv New York–Londra și San Francisco–Tokyo.

Cât de mare este riscul să fii rănit de turbulențe

Deși incidentele grave ajung rapid în atenția publicului, probabilitatea ca un pasager să sufere răni serioase din cauza turbulențelor este foarte redusă.

Datele FAA citate pentru perioada 2009–2023 indică 207 persoane rănite grav în incidente asociate turbulențelor în Statele Unite. Dintre acestea, numai 40 erau pasageri, majoritatea fiind membri ai echipajelor.

Una dintre explicații este că însoțitorii de bord petrec mult mai mult timp fără centură, deplasându-se prin cabină pentru a-și desfășura activitatea.

Ce trebuie să faci dacă avionul intră în turbulențe

Cea mai simplă și eficientă măsură este purtarea centurii de siguranță.

Recomandarea specialiștilor este ca pasagerii să rămână cu centura prinsă atunci când sunt așezați, chiar dacă semnalul luminos pentru centură este stins.

În cazul unor turbulențe neașteptate, centura poate face diferența între o simplă sperietură și o accidentare serioasă.

FAA recomandă pasagerilor să respecte indicațiile echipajului, să urmărească instructajul de siguranță de la începutul zborului și să nu se ridice atunci când semnalul pentru centurile de siguranță este aprins.

Pentru copiii foarte mici este recomandată utilizarea unui sistem de siguranță aprobat, iar bagajele de mână trebuie depozitate corespunzător pentru a nu deveni periculoase în cazul unor mișcări bruște.

Poate un avion să se prăbușească din cauza turbulențelor?

Teoretic, turbulențele pot contribui la producerea unui accident aviatic. În practică însă, în cazul avioanelor comerciale moderne, probabilitatea este extrem de redusă.

Consultantul în aviație Adrian Young explică faptul că termenul de turbulență poate include mai multe fenomene: turbulențele întâlnite la altitudine, cele asociate furtunilor, microrafalele produse în apropierea solului sau turbulența de siaj generată de alte aeronave.

În trecut au existat accidente asociate acestor fenomene, însă tehnologia și procedurile din aviație au evoluat considerabil.

Sistemele moderne de detectare a fenomenelor meteorologice severe, prognozele mult mai precise, sateliții, radarele și modificarea procedurilor de zbor au redus substanțial riscurile.