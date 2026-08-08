Efectul „Odiseea”: Rezervările spre Grecia cresc cu 76% după filmul lui Christopher Nolan

Priveliște de pe deal asupra satului și a golfului, Kalami, Corfu (cunoscută și ca Kerkyra sau Kerkira), Insulele Ionice, Grecia. sursa foto: Getty

Filmul „Odiseea” al lui Christopher Nolan a declanșat un adevărat val de turism spre Grecia, cu rezervări în creștere de până la 76% față de anul trecut și o cerere explozivă pentru insula Corfu, unde acțiunea peliculei prinde viață. Fenomenul, cunoscut drept „set-jetting”, confirmă puterea tot mai mare a marilor producții cinematografice de a transforma destinațiile de pe ecran în vacanțe reale, scrie Ekathimerini.

EasyJet Holidays a raportat o creștere imediată de 18% a rezervărilor săptămânale către Grecia în prima săptămână din august, după premiera filmului și în comparație cu săptămâna precedentă.

Corfu a condus această tendință, cu rezervări în urcare cu 28% și căutări în creștere cu 9%. Căutările pentru Peloponez au crescut cu 12%, în timp ce Kefalonia și Zakynthos au înregistrat majorări de 8%, respectiv 7%.

Efectul s-a extins dincolo de Grecia. EasyJet Holidays a raportat o cerere mai puternică pentru Sicilia, unde rezervările au urcat cu 8%, iar căutările au crescut în Catania și Palermo. Compania a creat pachete turistice legate de producția cinematografică.

Separat, Unforgettable Greece a declarat pentru Travel Weekly că rezervările către Grecia au crescut cu 76% față de anul precedent datorită filmului. Compania a lansat 22 de itinerarii tematice noi, care leagă Atena, Corfu și Itaca.

Organizația Națională de Turism a Greciei a căutat să profite de atenția internațională. Prin biroul său din Franța, aceasta a organizat o vizită de presă în Itaca, soldată cu un material de 162 de pagini publicat de revista Le Figaro, intitulat „Pe urmele lui Ulise”.

Tendința reflectă fenomenul mai amplu cunoscut sub numele de „set-jetting”, în care filmele și producțiile de televiziune influențează deciziile de călătorie. Sondajul Unpack realizat de Expedia Group a constatat că peste 50% dintre călători se documentează sau își planifică vacanțe în locuri pe care le-au descoperit pentru prima dată pe ecran, tendința fiind condusă de generația Millennials și de generația Z.

Articolul citează și exemple mai vechi. După lansarea filmului „Codul lui Da Vinci” în 2006, numărul vizitatorilor capelei Rosslyn din Scoția s-a dublat, depășind 120.000, în timp ce muzeul Luvru a înregistrat 7,5 milioane de vizitatori în acel an.

Mai recent, serialul „House of the Dragon”, produs de HBO, a contribuit la umplerea unităților de cazare din satul montan Monsanto din Portugalia și a stimulat economia locală, potrivit autorităților regionale de turism.