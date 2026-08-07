În anii 1950, câțiva greci s-au întors din Egipt cu un fruct exotic. Astăzi, e una dintre cele mai rare delicatese insulare ale Greciei

Fructe exotice de guava, Psidium guajava. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Un soi exotic de guava, adus în Grecia în urmă cu mai bine de șaptezeci de ani, a devenit unul dintre cele mai neobișnuite produse agricole de pe insulele țării.

Cunoscută local sub numele de gaváfa, această varietate de guava este cultivată la scară comercială aproape exclusiv pe insula Leros, din arhipelagul Dodecanez. Datorită parfumului său intens, texturii untoase și gustului puternic distinct, fructul și-a câștigat un loc important în tradițiile agricole și culinare ale insulei, potrivit Greek Reporter.

Pentru cei care îl gustă pentru prima dată, experiența poate fi surprinzătoare. Gaváfa îmbină o dulceață delicată cu note acrișoare și ușor astringente, iar numeroasele sale semințe tari fac ca fructul consumat crud să fie mai puțin comod și, pentru unii, chiar neplăcut.

Pe insula Leros însă, tocmai aceste caracteristici au inspirat o gamă variată de preparate locale.

Cum a ajuns guava în Grecia

Guava este originară din Mexic și din America Centrală și de Sud, la mii de kilometri depărtare de Marea Egee. Fructul a ajuns pe insula Leros în anii 1950, când localnici care se întorceau din Egipt au adus puieți și i-au plantat acasă.

Noua cultură s-a adaptat excelent la clima insulei, la solurile de coastă și la mediul maritim. Pe măsură ce plantațiile s-au extins, gaváfa a dobândit caracteristici specifice noului său habitat și a devenit strâns legată de identitatea insulei. Astăzi, pe Leros sunt cultivate aproximativ 3.000–4.000 de astfel de arbori.

Cele două soiuri cultivate pe Leros

Pe insulă sunt cultivate două soiuri principale. Guava albă, cunoscută de localnici drept varietatea „untoasă”, se coace mai devreme și este apreciată pentru textura sa moale și bogată.

Soiul roșu își schimbă atât culoarea, cât și profilul aromatic pe măsură ce ajunge la maturitate.

Fructele au un diametru cuprins între aproximativ 3 și 10 centimetri și pot avea coaja netedă sau ușor neregulată. Pe măsură ce se coc, culoarea lor trece de la verde-pal la galben sau roz. Coaja are un gust amar, însă este bogată în compuși fitochimici valoroși.

Ce gust are gaváfa

Parfumul fructului gaváfa a fost comparat cu un amestec de fructul pasiunii, ananas și banană. Gustul este însă mai complex decât lasă să se înțeleagă aroma sa tropicală.

Dulceața discretă este echilibrată de aciditate, note astringente și o textură densă, cremoasă. Aceste contraste provoacă reacții puternice: unii îi apreciază intensitatea, în timp ce alții îl consideră un gust neobișnuit.

Fructul poate fi consumat proaspăt, însă semințele sale foarte tari îi determină pe mulți să prefere variantele procesate.

Cum este folosit fructul

O mare parte din recoltă este transformată în suc, dulceață, jeleu, gem, conserve și tradiționalele dulciuri grecești servite în sirop (spoon sweets).

Gaváfa este servită și alături de iaurt sau înghețată. Gustul delicat al produselor lactate atenuează notele mai intense ale fructului și oferă un echilibru plăcut al aromelor.

Aceste utilizări au transformat fructul într-o specialitate locală ușor de recunoscut și l-au făcut mai accesibil turiștilor care vizitează insula.

Guava cultivată în Grecia are de patru ori mai multă vitamina C decât o portocală

Gaváfa are și o valoare nutritivă remarcabilă. Fructul conține aproximativ de patru ori mai multă vitamina C decât o portocală și este o sursă importantă de potasiu și magneziu. Profilul său nutrițional este adesea comparat cu cel al fructului kiwi.

Coaja este deosebit de bogată în substanțe fitochimice benefice, însă gustul său amar face ca aceasta să nu fie consumată întotdeauna.

Guava proaspătă este rar disponibilă în perioada de vârf a sezonului turistic de vară. Recoltarea începe la începutul lunii septembrie și continuă până la sfârșitul lunii octombrie, astfel că începutul toamnei este cea mai bună perioadă pentru a savura fructele la maturitate deplină.

În restul anului, gaváfa este întâlnită mai ales sub formă de produse ambalate sau preparate în casă, comercializate în întreaga insulă.