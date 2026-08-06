O țară insulară oferă „pașapoarte de aur” pe 90.000 de $, cu acces fără viză în peste 85 de destinații, ca să lupte cu criza climatică

3 minute de citit Publicat la 15:28 06 Aug 2026 Modificat la 15:28 06 Aug 2026

Plajă în Republica Naoero, fosta Nauru. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Nauru, un mic stat insular din Oceanul Pacific afectat de creșterea nivelului mării, care tocmai a anunțat că și-a schimbat numele în Republica Naoero, a lansat un program de acordare a cetățeniei prin investiții, care le permite străinilor să obțină un pașaport în schimbul unei contribuții financiare. Fondurile obținute vor fi folosite pentru proiecte de adaptare la schimbările climatice, potrivit Business Insider Africa.

Programul, cunoscut sub numele de „pașaport de aur”, a fost lansat la începutul anului trecut, în contextul în care autoritățile încearcă să strângă bani pentru un amplu plan de relocare. Acesta prevede mutarea a aproximativ 90% dintre familiile și infrastructura țării pe terenuri aflate la altitudini mai mari, pentru a le proteja de efectele creșterii nivelului oceanului.

Inițiativa se înscrie într-o piață globală aflată în expansiune, cea a programelor de cetățenie prin investiții, care atrag persoane înstărite interesate de un al doilea pașaport pentru afaceri, călătorii sau investiții.

Astfel de programe sunt căutate inclusiv de solicitanți din state africane precum Nigeria, Egipt, Kenya și Africa de Sud, care urmăresc un acces mai ușor pe piețele internaționale și noi oportunități de afaceri.

În Caraibe există deja mai multe țări care oferă cetățenie prin investiții, însă sumele solicitate sunt, în general, mai mari, investiția minimă variind între aproximativ 200.000 și 250.000 de dolari, în funcție de stat și de tipul investiției.

Cum poate fi obținut pașaportul

Persoanele care trec cu succes printr-un proces de verificare în patru etape pot obține cetățenia statului Nauru în schimbul unei contribuții de 90.000 de dolari pentru un solicitant individual, preț redus temporar de la taxa standard de 115.000 de dolari.

Pașaportul oferă acces fără viză sau cu viză la sosire în peste 85 de destinații, inclusiv în importante centre de afaceri și călătorii, precum Singapore și Hong Kong.

Totuși, obținerea cetățeniei nu oferă dreptul de a cumpăra terenuri în Nauru, deoarece proprietatea funciară rămâne strict reglementată.

Înainte de aprobare, toți solicitanții sunt supuși unor verificări amănunțite, autoritățile afirmând că acestea sunt esențiale pentru protejarea integrității programului.

Un program creat pentru a finanța adaptarea la schimbările climatice

Programul este strâns legat de problemele climatice cu care se confruntă statul insular.

Nauru, care și-a schimbat recent denumirea oficială în Republica Naoero, are o suprafață de aproximativ 21 de kilometri pătrați. Timp de decenii, exploatarea intensivă a fosfaților a degradat o mare parte din interiorul insulei, făcând-o improprie pentru dezvoltare.

Din acest motiv, majoritatea populației și infrastructurii sunt concentrate în zonele de coastă, tot mai expuse creșterii nivelului mării.

Datele climatice arată că nivelul oceanului din jurul insulei a crescut într-un ritm mai rapid decât media globală în ultimele decenii, ceea ce a dus la inundații costiere mai frecvente și mai severe.

Guvernul estimează că prima etapă a planului de relocare va costa peste 60 de milioane de dolari, iar programul de acordare a cetățeniei este văzut ca o sursă importantă de finanțare.

Controverse și măsuri de securitate

În ciuda obiectivelor legate de combaterea efectelor schimbărilor climatice, programul a atras și critici.

Mai multe guverne și experți în securitate au avertizat asupra riscului ca pașapoartele obținute prin investiții să fie folosite în scopuri ilegale, dacă verificările nu sunt suficient de riguroase.

Ca răspuns, autoritățile din Nauru au introdus proceduri stricte de verificare a antecedentelor, monitorizare continuă și posibilitatea retragerii cetățeniei în cazul persoanelor condamnate pentru infracțiuni grave.

De asemenea, unele cereri au fost respinse pentru că nu îndeplineau criteriile impuse, însă autoritățile nu au făcut public numărul acestora.

Aceste măsuri vin după experiența unui program similar derulat la începutul anilor 2000, care a fost abandonat după apariția unor informații potrivit cărora persoane asociate cu activități infracționale sau riscuri de securitate obținuseră pașapoarte ale statului insular.

Interes ridicat, în ciuda criticilor

În pofida controverselor, programul continuă să atragă solicitanți. Potrivit autorităților, de la lansarea sa au fost acordate deja peste 120 de cetățenii.

Susținătorii inițiativei spun că aceasta oferă o sursă vitală de finanțare pentru o țară amenințată existențial de schimbările climatice și poate oferi o identitate legală persoanelor fără cetățenie.

Criticii consideră însă că acordarea cetățeniei în schimbul unei contribuții financiare ridică probleme etice și de securitate și pun sub semnul întrebării dacă astfel de programe pot echilibra interesele economice cu necesitatea protejării siguranței internaționale.