Colosseumul și Pantheonul vor putea fi vizitate până spre miezul nopții. Programul a fost modificat

1 minut de citit Publicat la 14:01 06 Aug 2026 Modificat la 14:07 06 Aug 2026

Colosseumul va putea fi vizitat vinerea și sâmbăta, între orele 19:45 și 23:30. FOTO: Getty Images

Colosseumul, Pantheonul și Castelul Sforzesco din Milano vor putea fi vizitate și seara până târziu. Italia prelungește, în luna august, programul de vizitare al unora dintre cele mai cunoscute monumente ale sale, în cadrul unui proiect-pilot menit să îmbunătățească accesul turiștilor și să reducă aglomerația din timpul verii, scrie Euronews.

Programul-pilot, lansat de Ministerul Culturii, Ministerul Turismului și Primăria din Milano, va dura o lună și va urmări ca vizitele să fie mai confortabile în timpul caniculei, iar flixul de turiști să fie distribuit mai uniform pe parcursul zilei.

Deocamdată, proiectul include trei obiective: Colosseumul și Pantheonul din Roma, precum și Castelul Sforzesco din Milano.

Astfel, Colosseumul va putea fi vizitat vinerea și sâmbăta, între orele 19:45 și 23:30.

Pantheonul va rămâne deschis între orele 19:00 și 23:00 în fiecare zi, cu excepția zilei de joi.

La Milano, Castelul Sforzesco își va prelungi zilnic programul până la ora 19:30, cu două ore mai mult decât în mod obișnuit.

Pe lângă timpul suplimentar oferit vizitatorilor, autoritățile speră ca programul să îmbunătățească experiența turistică prin încurajarea vizitelor de seară, când temperaturile sunt mai scăzute, iar obiectivele sunt, în general, mai puțin aglomerate.

Oficialii vor analiza și dacă prelungirea programului poate deveni, pe termen lung, o soluție pentru gestionarea numărului mare de turiști la cele mai vizitate obiective de patrimoniu din Italia.

Ministrul Culturii, Alessandro Giuli, a afirmat că inițiativa înseamnă mai mult decât simpla prelungire a orelor de vizitare. Potrivit acestuia, accesul de seară oferă o perspectivă diferită asupra unora dintre cele mai cunoscute monumente ale Italiei și le face mai accesibile publicului.

La Milano, prelungirea programului a fost decisă din cauza numărului de vizitatori ai muzeelor. Castelul Sforzesco a primit aproximativ o jumătate de milion de vizitatori în ultimul an, iar numărul anual al vizitelor în muzeele municipale ale orașului a crescut de la 1,3 milioane în 2019 la 1,7 milioane.

Pe tot parcursul lunii august, turiștii vor beneficia și de bilete la preț redus pentru Muzeul de Artă Antică, sculptura „Pietà Rondanini” a lui Michelangelo și expoziția „Passione e Disegno”, care reunește lucrări de la Leonardo da Vinci până la Keith Haring.

Dacă proiectul-pilot din august va avea succes, modelul ar putea fi extins și la alte obiective importante de patrimoniu din Italia.