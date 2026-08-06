După ce ucrainenii le-au bombardat una dintre cele mai mari rafinării, rușii au format cozi de kilometri la benzinării

Rușii s-au așezat la cozi de kilometri la benzinării, în urma atacului ucrainean asupra rafinăriei de petrol Slavneft-Yanos FOTO: captură video X/ Anton Gerașcenko

La Iaroslavl, în Rusia, s-au format cozi lungi de kilometri la benzinării, în urma atacului ucrainean asupra rafinăriei de petrol Slavneft-Yanos.

Anton Gerașcenko, fost consilier al Ministerului Afacerilor Interne din Ucraina, cunoscut acum ca o voce extrem de activă în spațiul digital, unde distribuie informații despre războiul dintre Rusia și Ucraina, a postat pe contul său de pe X imagini care par ireale, cu o coloană nesfârșită de mașini care stau în așteptare pentru alimentare.

Kilometer-long lines for gasoline have formed in Russia's Yaroslavl following the strike on the Slavneft-YANOS oil refinery. https://t.co/vxhnmTNUOd pic.twitter.com/TdxBpjjVOP — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 6, 2026

Ucraina a anunțat joi că a efectuat atacuri cu drone asupra a două mari rafinării de petrol din regiunea Iaroslavl și din republica Bașkortostan, în timp ce autoritățile din regiunea Tver au raportat pagube la un depozit operat de gigantul comerțului online Wildberries.

Într-o postare pe platforma X, președintele ucrainean Volodîmîr Zelenski a declarat că armata a lovit rafinăria Slavneft-Yanos din Iaroslavl și rafinăria Bashneft-Novoil din Ufa. Zelenski a descris aceste atacuri drept „sancțiuni cu rază lungă de acțiune”.

„Răspunsurile noastre la agresiunea rusă din Marea Neagră au avut, de asemenea, succes. În special, au fost lovite două ambarcațiuni militare de patrulare și nave aparținând flotei fantomă”, a adăugat Zelenski.

Canale de știri de pe Telegram au publicat înregistrări video realizate de martori, în care se vede fum ridicându-se deasupra rafinăriei Slavneft-Yanos din Iaroslavl, după ce au fost auzite explozii. Operată în comun de Rosneft și Gazprom Neft, instalația se numără printre cele mai mari cinci rafinării de petrol din Rusia, având o capacitate anuală de procesare de aproximativ 15 milioane de tone metrice, potrivit The Moscow Times.

Guvernatorul regiunii Iaroslavl, Mihail Evraiev, fără a menționa incendiul de la rafinăria Slavneft-Yanos, a susținut că forțele de apărare antiaeriană au respins „cel mai mare atac inamic cu drone de până acum” asupra regiunii. El a afirmat că au fost interceptate 92 de drone ucrainene, iar cel puțin patru persoane au fost rănite. De asemenea, mai multe case, blocuri de locuințe și vehicule au fost avariate.

Armata ucraineană susține că a lovit deja de două ori rafinăria Slavneft-Yanos în luna iulie.

Autoritățile din Bașkortostan nu au comentat încă presupusul atac asupra rafinăriei Bashneft-Novoil, care procesează anual 7,4 milioane de tone metrice de țiței și reprezintă cel puțin al treilea atac raportat asupra rafinăriilor Bashneft din Ufa în ultima săptămână.

Între timp, în regiunea Tver din centrul Rusiei, autoritățile locale au raportat „pagube minore” la un depozit al companiei Wildberries, în urma atacurilor ucrainene desfășurate în cursul nopții.

Compania, cel mai mare retailer online din Rusia, nu a comentat incidentul.

Ucraina a atacat aproape douăzeci de centre logistice ale Wildberries de la jumătatea lunii iulie, acuzând compania că furnizează armatei ruse componente pentru drone și alte echipamente.

Ministerul rus al Apărării a declarat că a interceptat 605 drone ucrainene deasupra teritoriului Rusiei și al Crimeei anexate între miercuri seara și joi dimineața.