Rușii au atacat cu drone nava germană “EMIL” în Marea Neagră

<1 minut de citit Publicat la 15:38 06 Aug 2026 Modificat la 15:38 06 Aug 2026

Nava „EMIL” ar fi fost atacată în Marea Neagră / foto: Getty Images

Nava de mărfuri germană "Emil" a fost vizată în mod repetat de drone rusești în Marea Neagră, iar în urma loviturilor a izbucnit un incendiu la bord. Cele 11 persoane din echipaj nu au fost rănite, potrivit relatărilor, scrie Euronews.

Potrivit presei germane, nava „EMIL” ar fi fost atacată în Marea Neagră, la aproximativ 21 de mile marine de portul ucrainean Odesa.

Deși navighează sub pavilionul Liberiei, aceasta aparține companiei germane de transport maritim Johann M. K. Blumenthal GmbH & Co. KG, cu sediul în Hamburg.

În urma impactului, la bord a izbucnit un incendiu, iar mai multe sisteme tehnice au fost avariate.

Toate cele 11 persoane aflate la bord au scăpat nevătămate. Potrivit sursei citate, nu se cunosc detalii despre cetățenia persoanelor respective.

Ministerul rus al Apărării a confirmat ulterior atacurile pe contul său de Telegram. Acesta a declarat că dronele de atac au lovit aseară două nave de marfă în Marea Neagră, la sud și est de Odessa, care, potrivit afirmațiilor Rusiei, transportau bunuri militare.

Cea de-a doua navă vizată ar fi fost cargoul de cereale „Mera Queen”, care navighează sub pavilionul Guineei-Bissau. În urma atacului, un membru al echipajului ar fi murit.