O învățătoare din Sibiu a luat 4,90 la Titularizare și a făcut contestație. Când s-au afișat rezultatele, a avut o surpriză

De la nota 4,90 la 8,70, după contestația de la Titularizare 2026. Povestea unei învățătoare din Sibiu. Sursa foto: Getty Images

O învățătoare din județul Sibiu a povestit într-un interviu că a trăit un adevărat coșmar după afișarea rezultatelor la Titularizare 2026. Iniţial, ea a primit nota 4,90 la proba scrisă, însă, ştiind că s-a descurcat la subiecte, a decis să depună contestaţie. Recent, când au fost publicate rezultatele finale pentru examenul de Titularizare, ea a aflat că nota i-a fost majorată la 8,70, relatează Turnul Sfatului. "Nu mă puteam opri din plâns. Am crezut că locul meu nu mai e aici, în învățământ", a declarat Patricia Cristina Pandrea.

Contestațiile depuse după rezultatele finale la Titularizare 2026 au schimbat semnificativ rezultatele în județul Sibiu. Peste 30 de candidați au trecut din categoria celor respinși în cea a promovaților, în timp ce un singur candidat și-a pierdut statutul de admis după recorectarea lucrării, conform sursei citate. Cea mai mare diferență de punctaj, de 3,80 puncte, a fost înregistrată în cazul învățătoarei Patricia Cristina Pandrea, a cărei notă a crescut de la 4,90 la 8,70.

În vârstă de 21 de ani, Patricia Cristina Pandrea a mărturisit că, la scurt timp după ce a aflat baremul de corectare al subiectelor pe care le primise la proba scrisă, ea şi-a verificat singură lucrarea, exercițiu cu exercițiu. Mai mult, acolo unde nu era sigură de punctaj, întrucât ar fi putut interveni subiectivitatea profesorului corector, nu și-a acordat niciun punct.

Astfel, potrivit calculelor sale, ar fi trebuit să primească o notă între 6,50 și 7. Cu toate acestea, în momentul în care a văzut pe listele cu primele rezultate la Titularizare că a obţinut nota 4,90, a suferit un șoc uriaș.

"Când am văzut nota, am zis că nu se poate așa ceva, că nu are cum să fie adevărat. M-am corectat la sânge și trebuia să am o notă mai mare decât cea pe care am avut-o. Mi-am dat seama că lucrarea mea nu a fost corectată în adevăratul sens al cuvântului, nu mi-am putut imagina exact cum am primit nota asta", a declarat tânăta învăţătoare, conform sursei citate.

Simţind că i s-a făcut o nedreptate, Patricia Cristina Pandrea a ales să facă o contestaţie. Ea a povestit că s-a gândit serios să se înscrie la altă facultate, renunțând la învățământ, meseria pe care și-o dorea de pe vremea când era la grădiniță.

"Nu mă puteam opri din plâns. Atât de tulburată eram, încât nici nu a mai putut ieși din casă. Abia după ce m-am liniștit am mers fizic la inspectorat să depun contestația. Mă gândeam să mă înscriu la altă facultate, pentru că, deși asta a fost ce mi-am dorit dintotdeauna să fac, de când eram la grădiniță, am fost așa de dezamăgită și de demoralizată, încât, am crezut că locul meu nu mai e aici, în învățământ", a mai precizat aceasta în cadrul interviului.

După o săptămână de așteptare și emoții, învățătoarea a aflat că nota i-a fost majorată de la 4,90 la 8,70.

"Am început să tremur. Nu mă puteam opri. Eram ca o frunză în vânt. Și tot așa: am început să plâng, doar că de data asta, de fericire", a mai spus Patricia Cristina Pandrea.

Anul şcolar care va începe luna viitoare este al treilea din cariera sa didactică. Patricia Cristina Pandrea a predat prima dată în Sibiu, apoi, a fost învățătoare la clasa a doua, la o școală din satul Mag. Acest ultim an îl descrie ca fiind cel mai frumos, cu toate provocările lui. Spune că elevii au reușit să o emoționeze de mai multe ori chiar înainte de ultima zi de școală, de drag.

La titularizarea de anul acesta a ocupat locul al zecelea în clasament, insuficient pentru a prinde un post pe perioadă nedeterminată, dar suficient cât să spere la o repartizare pe perioadă determinată în această toamnă. Ea ar fi putut obține un post de titular la Brădeni, dar asta ar fi însemnat o oră și jumătate de condus până la școală, în fiecare zi.

Profesorii și viitoarele cadre didactice cu note peste 7 participă în zilele de 5 și 6 august la ședințele publice organizate de inspectoratele şcolare, potrivit calendarului oficial. Este vorba despre ședințele pentru posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, relatează edupedu.ro.