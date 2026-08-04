Bac 2026, sesiunea de toamnă. Elevii din partea minorităţilor susţin marţi proba de comunicare orală în limba maternă

2 minute de citit Publicat la 08:38 04 Aug 2026 Modificat la 09:04 04 Aug 2026

Pentru evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă sunt înscrişi peste 200 de candidaţi. Sursa foto: Getty Images

Elevii din partea minorităţilor susţin marţi şi miercuri proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă. Tot astăzi, o parte dintre cei peste 5.500 de candidați care s-au înscris pentru proba de competență la limba română vor fi evaluați.

Sesiunea a doua a examenului de Bacalaureat a început luni cu proba de evaluare a competenţelor de comunicare orală în limba română.

Pentru evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă sunt înscrişi peste 200 de candidaţi.

În cadrul acestei etape a testării sunt verificate capacitatea absolvenților de liceu de a înțelege, interpreta și prezenta coerent informații pe baza unor texte literare și nonliterare.

Conform metodologiei, fiecare candidat extrage un bilet care conține două fragmente, unul literar și unul nonliterar, însoțite de cerințe menite să evalueze înțelegerea textului, capacitatea de analiză și argumentarea ideilor. După aproximativ 15 minute de pregătire, acesta își prezintă răspunsurile în fața comisiei, explicând și susținând punctul de vedere formulat pe baza materialelor primite.

Pentru a promova examenul de maturitate, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

să susţină toate probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;

să susţină toate probele scrise şi să obţină cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea;

să obţină minimum media 6 la probele scrise.

Regulile din sala de examen

Absolvenţii de liceu nu au voie să intre în sala de examen cu telefoane mobile, căşti audio manuale, dicționare, culegeri, notițe, ghiozdane, rucsacuri, poșete sau orice mijloace electronice de calcul, stocare ori comunicare.

Obiectele interzise trebuie lăsate în sala special amenajată pentru depozitare. Candidații care refuză să le depoziteze nu pot susține proba din cadrul examenului de Bacalaureat.

Candidații care încalcă regulile sunt eliminați din examen, indiferent dacă materialele sau dispozitivele au fost utilizate sau nu. Probele sunt monitorizate audio-video.

Proba de competențe la limba străină începe miercuri, 5 august, cu înțelegerea unui text audiat și proba scrisă, iar joi, 6 august, are loc proba orală.

Potrivit datelor transmise de Ministerul Educației, peste 33.000 de candidați sunt așteptați la sesiunea de toamnă a examenului. Pentru probele de competențe, s-au înscris peste 5.500 de elevi la limba română, peste 5.800 la evaluările digitale și peste 5.500 la testările într-o limbă străină.

Calendarul probelor sesiunii de toamnă

Probele sesiunii de toamnă Bac 2026 încep cu evaluarea competențelor la începutul lunii august:

3 - 4 august 2026: Proba A – competențe lingvistice română (oral);

4 - 5 august 2026: Proba B – competențe lingvistice maternă (oral);

5 - 6 august 2026: Proba C – competențe lingvistice internațională (oral);

6 - 7 august 2026: Proba D – competențe digitale.

Probele scrise se desfășoară în perioada 10-13 august 2026:

10 august: Limba și literatura română (E.a);

11 august: Proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie – E.c);

12 august: Proba la alegere a profilului și specializării (E.d);

13 august: Limba și literatura maternă (E.b), dacă este cazul.

Rezultatele inițiale se afișează pe 18 august 2026 (până la ora 12:00), cu posibilitatea depunerii contestațiilor. Rezultatele finale vor fi publicate pe 24 august 2026.