Rusia își extinde "flota din umbră" pentru GNL înainte de aplicarea sancțiunilor UE. "Nu poți folosi nave de tip «găleată ruginită»"

Cel puțin opt petroliere GNL second-hand au fost vândute și ulterior utilizate pentru a transporta mărfuri rusești în ultimele șase luni. FOTO: Profimedia Images

Rusia și-a mărit discret flota din umbră cu nave transportoare de gaze, adăugând ambarcațiuni second-hand și primele sale petroliere construite pe plan intern înainte de interdicția UE privind încărcăturile de GNL ale țării, care intră în vigoare anul viitor, scrie Financial Times.

Cel puțin opt petroliere GNL second-hand au fost vândute și ulterior utilizate pentru a transporta mărfuri rusești în ultimele șase luni, potrivit companiei de date maritime Windward. Aceasta aduce dimensiunea flotei la 25 de nave, inclusiv două nave noi construite la șantierul naval rusesc Zvezda.

Flota în creștere va permite Moscovei să continue să transporte gaze atunci când restricțiile se vor înăspri în 2027, reflectând modul în care Rusia a folosit o „flotă întunecată” de petroliere pentru a eluda sancțiunile occidentale. Europa a impus restricții treptat înăsprite, menite să reducă veniturile din combustibilii fosili care ajută Kremlinul să își finanțeze războiul din Ucraina.

Irina Mironova, cercetător senior la New Energy Advancement Hub, a declarat: „Flota din umbră pentru petrol a avut precedente în Iran și Venezuela. Dar nicio altă țară nu atinsese acest nivel de avans tehnologic în producția de gaze până în momentul în care a fost sancționată.” „Este un fenomen unic”, a adăugat ea.

Țările UE, care au cumpărat aproape toată producția uzinei siberiene Yamal în prima jumătate a acestui an, vor avea interdicție să importe tot GNL-ul rusesc începând cu 2027. Unele instalații GNL rusești sunt deja afectate de sancțiuni în baza unor măsuri separate, inclusiv proiectul Arctic LNG 2 al Novatek.

UE a declarat săptămâna trecută că vânzarea de cisterne GNL către cetățenii ruși trebuie notificată la Bruxelles, dar nu a interzis transportul de GNL pe cisterne UE către țări terțe, după lobby-ul intens din partea Greciei. Aceasta va putea trimite în continuare gaz rusesc către clienți din afara în afara blocului comunitar.

În timp ce flota petrolieră din umbră a Rusiei numără acum peste 1.000 de nave care operează în afara asigurărilor și documentelor occidentale, Moscova a fost mai lentă în a se aventura în transporturile de gaze, cu nave mult mai complexe.

Patru dintre navele de gaze achiziționate recent de Rusia au transportat volume de la centre care manipulează GNL care intră sub incidența sancțiunilor occidentale, arată datele Kpler analizate de FT. Toate se află acum sub pavilion rusesc și au primit nume noi similare: Kosmos („spațiu” în rusă), Orion, Merkuriy și Luch („rază”).

Rusia a construit, de asemenea, primele două nave transportoare de GNL la șantierul naval Zvezda, pe coasta sa de est. Prima, Aleksey Kosygin, transportă mărfuri de la Arctic LNG 2 de când a fost livrată companiei mari de transport maritim de stat Sovcomflot în decembrie. O a doua navă, Konstantin Posiet, a fost numită în cadrul unei ceremonii din această lună.

Compania privată Novatek domină scena GNL din Rusia. Fabrica sa emblematică din Siberia, Yamal, împreună cu fabrica Arctic LNG 2, afectată de sancțiuni, produce peste 65% din producția țării, potrivit organismului oficial de statistică al Rusiei. Sakhalin-2, un proiect din Extremul Orient al Rusiei, deținut de gigantul energetic de stat Gazprom, livrează încă 30%.

Cum transportă Rusia GNL-ul în plin război

O mare parte din volumele provenite de la instalațiile care nu sunt afectate de sancțiuni sunt transportate de petroliere închiriate de la companii internaționale, inclusiv Dynagas din Grecia, Mitsui OSK din Japonia și Seapeak. Dar valul de restricții occidentale a forțat Moscova să diversifice opțiunile.

Navele-cisternă GNL din umbră sunt deținute în principal de companii-fantomă legate de Rusia în jurisdicții precum Dubai, Hong Kong și Singapore și folosesc pavilioane de conveniență. Acestea recurg la aceleași practici ca și cele ale flotei petroliere din umbră, inclusiv bruiajul frecvent al semnalelor și efectuarea de transferuri de la o navă la alta pentru a deghiza originea încărcăturii lor.

„Tacticile sunt în mare parte aceleași, dar execuția este semnificativ mai dificilă din cauza naturii transportului de GNL”, a declarat Septimus Knox, director la o firmă de informații corporative S-RM.

„Există mai puține nave și necesită o infrastructură mai rară și mai specifică”, a adăugat el. „Nu este chiar posibil să achiziționezi și să operezi petroliere GNL de tip «găleată ruginită» în același mod - flota globală este mult mai mică și mult mai modernă, iar majoritatea infrastructurii GNL moderne și sofisticate se află în țări care nu sunt aliniate cu Rusia.”

Transportatorii de gaze cu temperatură ridicată se numără printre cele mai specializate nave din lume, costând aproximativ 300 de milioane de dolari pentru construcție și transportând sisteme complexe de izolare pentru a menține gazul în stare lichidă la minus 162°C, astfel încât acesta să poată fi transportat.

De asemenea, Rusia își extinde strategia de ocolire a sancțiunilor prin înregistrarea navelor „flotei din umbră” sub pavilioane africane, folosind registre maritime vulnerabile pentru a ascunde proprietarii și originea petrolului transportat.