Miliardarul grec și GNL-ul rusesc: Noul pachet de sancțiuni UE împotriva Rusiei îi lasă lui Putin deschisă o ușă mare cât Mediterana

Miliardarul grec George Prokopiou, șeful unei companii prin care Grecia domină piața europeană de nave de transport GNL. Colaj foto: Profimedia Images & Getty Images

Uniunea Europeană a ajuns joi la un acord în ceea ce privește adoptarea celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni economice împotriva Rusiei. Cu o condiție, însă: Grecia va putea trimite în continuare gaz rusesc către clienți din afara în afara blocului comunitar, informează Politico. Această „excepție” transformă sancțiunile într-un simplu eseu: Grecia deține cea mai mare flotă comercială din lume, iar derogarea a fost făcută pentru compania unui miliardar grec, care are închiriate 11 nave, inclusiv 7 spărgătoare de gheață, către cea mai mare instalație de gaze din Rusia, Yamal LNG.

Grecia a anunțat săptămână trecută că e decisă să blocheze adoptarea noilor sancțiuni împotriva gazelor rusești, tocmai pentru a proteja Dynagas, compania de transport maritim deținută de miliardarul grec George Prokopiou. Firma s-a specializat în transportarea gazului natural lichefiat produs de Rusia în regiunea arctică.

Ambasadorul Greciei la Uniunea Europeană le-a spus reprezentanților celorlalte state membre că sancțiunile ar „ruina”, pur și simplu compania Dynagas.

Practic, situația companiei private Dynagas a fost motivul pentru care Atena s-a opus, oficial, sancțiunilor UE și a întârziat până acum adoptarea acestui pachet, care poate fi aprobat doar prin vot unanim.

Dynagas operează 27 de nave pentru transportarea gazelor, potrivit portalului de date maritime Equasis. Printre acestea se numără o treime dintre navele de tip Arc7 existente la nivel mondial, construite special pentru a naviga prin apele înghețate din regiunea arctică, în apropierea instalației Yamal LNG.

Mesajul Atenei a fost, astfel, fără echivoc: Un fel de „ne războim cu Putin, dar până la GNL”.

Grecia domină piața europeană de nave GNL și este unul din cei mai mari jucători de pe piața mondială, în care concurează direct cu Japoni, China și SUA.

Marea victorie a Greciei în negocierea pachetului de sancțiuni UE pentru Rusia și alte victorii mai mici, din partea Germaniei, Portugaliei și Bulgariei

În cele din urmă, acest blocaj a fost depășit, iar liderii UE au ajuns la un compromis: interdicția privind comercializarea GNL-ului rusesc și transportul său către țări non-UE nu se aplică în cazul contractelor semnate înainte de 22 februarie 2022 - data invaziei ruse din Ucraina. Compania Dynagas a beneficiat, astfel, de această derogare specială.

Astfel, cu excepția companiei grecești, interdicția privind GNL-ul rusesc se aplică de acum încolo, au precizat, sub anonimat, doi diplomați europeni, pentru Politico.

De asemenea, această prevedere va fi revizuită anual. Deoarece și în acest caz e nevoie de un vot unanim din partea țărilor UE, Grecia va putea, de asemenea, să-și impună de fiecare dată dreptul la veto, pentru a se asigura că derogarea, pentru compania Dynagas, va fi prelungită.

În contrapartidă, Grecia a fost de acord cu înghețarea plafonului la prețul petrolului rusesc, la 44,10 dolari barilul, veste primită cu bucurie de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a apreciat că, astfel, „mașinăria de război rusă” nu va putea profita de „șocurile pieței”, provocate de fluctuațiile prețului, ca urmare a războiului din Iran.

UE a acceptat plafonarea prețului la petrolul rusesc la 44,10 dolari pe baril, timp de 12 luni. Practic, e vorba despre o „înghețare” la acest plafon, în condițiile în care prețul barilului riscă să crească din cauza războiului din Iran și a recalculării automate, care are loc la fiecare 6 luni.

Pachetul de noi sancțiuni impuse Rusiei adaugă noi nave pe lista așa-numitei flote fantomă rusești, care nu vor mai putea beneficia de servicii sau asigurări în UE. În pachet au mai fost incluse alte 32 de bănci rusești, care nu vor putea încheia tranzacții cu băncile din UE.

Pe lângă victoria mare obținută de Grecia în negocierea cu UE a pachetului de sancțiuni aplicate Rusiei, victorii mici au fost obținute și de Portugalia și Germania, care au reușit să împiedice restricționarea importurilor de pește rusesc, în special cod și cod de Alaska, în timp ce Bulgaria a reușit să elimine două nume de pe lista finală: Patriarhul Kirill, șeful Bisericii Ortodoxe Ruse, și Vagit Alekperov, miliardarul fondator al Lukoil.