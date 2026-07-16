Grecia blochează noile sancțiuni ale UE împotriva Rusiei pentru a proteja afacerea armatorului miliardar George Prokopiou

Dynacom Tankers, companie deținută de George Prokopiou, în vârstă de 79 de ani, a trimis cel puțin cinci petroliere prin Strâmtoarea Ormuz. Foto: Colaj Profimedia

Grecia blochează un nou pachet de sancțiuni europene împotriva gazului rusesc pentru a proteja Dynagas, compania de transport maritim deținută de miliardarul grec George Prokopiou. Firma s-a specializat în transportarea gazului natural lichefiat produs de Rusia în regiunea arctică, relatează Financial Times.

Ambasadorul Greciei la Uniunea Europeană le-a spus miercuri reprezentanților celorlalte state membre că sancțiunile pregătite, care ar interzice transportarea gazului natural lichefiat rusesc către țări din afara UE, ar „ruina” Dynagas. Informația a fost confirmată pentru publicația britanică de două persoane care au fost informate despre discuții.

Alte două surse au confirmat că diplomatul a indicat situația companiei Dynagas drept motivul pentru care Atena nu poate susține sancțiunile. Pentru adoptarea măsurilor este nevoie de acordul tuturor statelor membre.

Dynagas operează 27 de nave pentru transportarea gazelor, potrivit portalului de date maritime Equasis. Printre acestea se numără o treime dintre navele de tip Arc7 existente la nivel mondial. Acestea sunt construite special pentru a naviga prin apele înghețate din regiunea arctică, în apropierea instalației Yamal LNG.

Obiecția Greciei a întârziat cu o săptămână aprobarea celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni europene împotriva Rusiei. Astfel, au fost amânate și alte măsuri care vizează noi bănci, rețele de criptomonede și companii din industria militară rusă.

Pachetul include și un mecanism prin care ar urma să fie redus plafonul aplicat petrolului rusesc. Companiile europene nu pot cumpăra sau transporta legal țiței din Rusia dacă acesta este vândut la un preț mai mare decât limita stabilită.

Miercuri seară, ambasadorii au fost nevoiți să accepte prelungirea de urgență, pentru încă o săptămână, a plafonului actual de 44,10 dolari pe baril, astfel încât negocierile să poată continua. În lipsa unei decizii, plafonul ar fi crescut considerabil din cauza majorării prețurilor mondiale provocate de războiul din Iran. O asemenea evoluție i-ar fi putut aduce Moscovei venituri suplimentare de miliarde de dolari.

Prelungirea le oferă statelor membre și timpul necesar pentru a analiza efectele economice și tehnice ale sancțiunilor, inclusiv ale interdicției privind transportul gazului natural lichefiat rusesc, a explicat un oficial european.

Alți diplomați europeni susțin că firme din toate statele membre au pierdut contracte și venituri ca urmare a sancțiunilor, acceptând aceste costuri pentru a pune presiune economică asupra Moscovei.

Kaja Kallas, șefa diplomației Uniunii Europene, a declarat luni că regretă faptul că nu s-a ajuns la un acord asupra celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni. „Desigur, statele membre au diferite motive pentru a se opune”, a afirmat aceasta. „Obiectivul nostru este să ajungem la un acord. Dacă nu reușim, vom începe să lucrăm la planul B”, a adăugat Kallas, referindu-se la plafonul impus prețului petrolului rusesc.

Companiile lui Prokopiou transportă gaz și petrol din Rusia

George Prokopiou deține atât Dynagas, cât și Dynacom, o companie care transportă petrol cu nave-cisternă. Dynacom a obținut venituri de cel puțin 915 milioane de dolari din transportarea țițeiului rusesc în ultimii trei ani, mai mult decât orice altă companie maritimă grecească.

Dynacom s-a numărat printre primele companii care au riscat să trimită petroliere prin Strâmtoarea Ormuz în primele săptămâni ale conflictului Statelor Unite și Israelului cu Iranul.

Dynagas a transportat peste 10 milioane de tone de gaz natural lichefiat rusesc de la începutul anului 2025, folosind 11 nave, potrivit calculelor Financial Times bazate pe datele furnizate de compania de analiză Kpler.

Publicația britanică a identificat 11 nave Dynagas care au efectuat în total 144 de călătorii în această perioadă.

Navele Arc7 din flota companiei au fost construite special pentru a deservi instalația Yamal LNG, aflată pe coasta de nord a Rusiei, în interiorul Cercului Polar Arctic.

Grecia a argumentat că Dynagas nu ar putea folosi aceste nave în alte regiuni și ar fi obligată să le vândă unor companii din afara Occidentului.

Navele sunt printre cele mai complexe din lume, iar construcția uneia costă aproximativ 300 de milioane de dolari. Ele sunt capabile să transporte gaz lichefiat și să navigheze prin stratul de gheață din apele arctice.

Restul flotei mondiale de nave Arc7 este operat de Seapeak, companie deținută de firma americană de investiții Stonepeak, și de grupul japonez Mitsui OSK Lines. O altă navă aparține companiei ruse Sovcomflot.

Guvernul Greciei și reprezentanții Dynagas nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.