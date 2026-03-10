Cine e George, miliardarul care-și trimite navele în strâmtoarea Ormuz, în plin război. La 79 de ani, face parte dintr-o elită anume

Dynacom Tankers, companie deținută de George Prokopiou, în vârstă de 79 de ani, a trimis cel puțin cinci petroliere prin Strâmtoarea Ormuz. Foto: Colaj Profimedia

În plin atac al rachetelor iraniene și în timp ce traficul prin una dintre cele mai importante rute comerciale ale lumii era aproape blocat, un miliardar grec își trimitea petrolierele direct spre zona de conflict. Dynacom Tankers, companie deținută de George Prokopiou, în vârstă de 79 de ani, a trimis cel puțin cinci petroliere prin Strâmtoarea Ormuz, armatorul fiind unul dintre puținii dispuși să își asume acest risc, scrie Financial Times.

„Cei mai mulți armatori au pus pe pauză trecerea navelor până când situația se va calma. Dar există câțiva aventurieri dispuși să își asume riscul.”, a spus un broker naval.

Miza este însă uriașă. Tarifele de transport pentru petrolierele care pleacă din Golf s-au dublat de vineri și au atins niveluri record. Potrivit agenției de raportare a prețurilor Argus, un superpetrolier care face această cursă periculoasă prin strâmtoare până în China poate genera venituri de aproximativ 500.000 de dolari pe zi, fără a include costurile suplimentare ale asigurării de război.

Dacă pentru armatori riscul înseamnă bani și nave, marinarii de la bord își pun la bătaie viața. Iranul a amenințat că va „incendia” orice navă care încearcă să traverseze strâmtoarea și a lovit deja cel puțin nouă vase de la începutul conflictului, în atacuri în care cel puțin trei navigatori și-au pierdut viața.

Toate navele Dynacom și-au oprit dispozitivele care transmit automat date despre poziția și identitatea lor, în timpul traversării Strâmtorii Ormuz. Datele de monitorizare navală arată că petrolierul Athina, aparținând Dynacom și aflat deja în regiune înainte de atacuri, a încetat să mai transmită semnal sâmbătă seara, la sud-est de strâmtoare, reapărând abia în după-amiaza zilei următoare în Golf. Nava, care nu era încărcată, a ajuns luni în portul Sitrah din Bahrain și a plecat două zile mai târziu cu o încărcătură de petrol.

Cine e George Prokopiou

Născut într-o familie înstărită din Atena, în 1946, Prokopiou face parte din noua generație de armatori greci care domină de mult timp comerțul maritim mondial.

Descris de persoane apropiate ca fiind „modest” și „dependent de muncă”, Prokopiou este rar văzut fără șapca sa de baseball, conduce un SUV Mercedes vechi și se deplasează fără pază, o raritate în rândul elitei armatorilor greci. Miliardarul își petrece mare parte din an pe superiahtul său de 106,5 metri, numit Dream, aflat în prezent pe Riviera ateniană, iar vastul său portofoliu imobiliar i-a adus în Grecia porecla de „regele imobiliarelor”.

Anul trecut, el a cumpărat o participație la Four Seasons Astir Palace, singura proprietate a grupului hotelier de lux Four Seasons din Grecia. După ce și-a cumpărat prima navă la puțin peste 20 de ani, Prokopiou și-a construit o flotă uriașă în întreaga lume, dar are și reputația că e dispus să își asume riscuri. Cele trei companii maritime ale magnatului grec operează peste 150 de nave, iar alte aproximativ 85 sunt în construcție, a spus o persoană familiarizată cu situația.

„Este o legendă a industriei și unul dintre acei oameni care fac ceea ce noi numim afaceri ‘premium’”, a spus un broker naval care a lucrat în ultimii ani cu firmele lui Prokopiou, folosind un eufemism pentru tranzacții legale, dar cu riscuri mult mai mari.

Pus pe lista „sponsorilor internaționali ai războiului”, dar apoi retras

Analiza Financial Times realizată pe baza datelor Kpler și a registrelor de proprietate a navelor arată că Dynacom Tankers a transportat zeci de milioane de barili de petrol rusesc în ultimul an și este unul dintre cei mai importanți transportatori ai acestor încărcături de la lansarea invaziei ruse în Ucraina, la începutul lui 2022. Prokopiou a stârnit controverse în 2022, când, la câteva luni după izbucnirea războiului, a spus că „sancțiunile nu au funcționat niciodată”, deși nu există nicio sugestie că ar fi încălcat vreodată aceste sancțiuni.

Agenția Națională pentru Prevenirea Corupției din Ucraina a inclus Dynacom Tankers pe lista „sponsorilor internaționali ai războiului” pentru rolul său în transportul petrolului rusesc, acuzând compania că „alimentează bugetul țării agresoare și finanțează invazia rusă”. Totuși, în 2023, instituția a retras Dynacom de pe listă, iar în 2024 a renunțat complet la listă, pe fondul presiunilor venite din partea partenerilor externi.

Brokerul naval citat a spus că Prokopiou a acționat întotdeauna în limitele legii și că a respectat plafoanele de preț și celelalte restricții privind comerțul cu petrol rusesc. El a adăugat însă că disponibilitatea miliardarului de a transporta încărcături pe care alții le evitau este „locul din care și-a scos cea mai mare parte a marjei de profit”.

Federația Internațională a Lucrătorilor din Transporturi, care reprezintă echipajele, a impus plata unor bonusuri pentru cei care operează în zona Strâmtorii Hormuz, măsură care presupune dublarea salariilor, dar și a compensațiilor pentru deces și invaliditate. Membrii echipajelor pot, de asemenea, să refuze cursa, cu drept la repatriere pe cheltuiala companiei și la o compensație echivalentă cu salariul de bază pe două luni.

„Face parte dintr-un grup de cinci până la zece armatori care îi eclipsează pe toți ceilalți”

„El reprezintă un anumit mod de a face afaceri”, a spus Ed Finley-Richardson, investitor în transporturi maritime și fondator al Contango Research. „Face parte dintr-un grup de cinci până la zece armatori care îi eclipsează pe toți ceilalți, nu doar prin mărimea flotei, ci și pentru că sunt dispuși să acționeze cu îndrăzneală.”

Prokopiou are reputația că își respectă contractele atunci când alții renunță, însă trimiterea navelor sale prin strâmtoare în timp ce focurile continuă de ambele părți reprezintă o oportunitate istorică pentru miliardarul grec, a spus Finley-Richardson.

El a remarcat că riscul de a intra în Golf cu o navă goală este mai mic, iar odată ajuns acolo „te afli într-o poziție excelentă de negociere pentru a cere prețul corect pentru pericolul clar și prezent la care sunt expuse nava, echipajul și tot ce ține de această cursă”.

„În astfel de perioade se disting cu adevărat armatorii de elită”, a adăugat el, invocând disponibilitatea magnatului grec Aristotle Onassis de a-și asuma riscul atacurilor submarinelor germane în al Doilea Război Mondial și decizia magnatului norvegian John Fredriksen de a cumpăra contracte pentru transportul petrolului în timpul războiului de Yom Kippur din 1973.

Rezumatul filozofiei lui Prokopiou a fost formulat chiar de el, în 2014: „Dacă nu îți asumi riscuri, nu ai ce căuta în shipping. Dacă nu vrei riscuri, cumperi obligațiuni americane.”