Casa Albă: Marina SUA va escorta navele în Strâmtoarea Ormuz „de îndată ce va fi rezonabil”

Strâmtoarea dintre Iran și Oman reprezintă un punct de trecere inevitabil prin care circa 20% din livrările mondiale de petrol ajung în Oceanul Indian și apoi în restul lumii. Foto: Getty Images

Marina americană va escorta navele comerciale care încearcă să treacă prin Strâmtoarea Ormuz „de îndată ce va fi rezonabil”, a declarat, vineri, secretarul american al Energiei, Chris Wright, relatează Agerpres. Precizările oficialului de la Casa Albă vin după ce președintele Donald Trump a declarat, în urmă cu trei zile, că Marina SUA ar putea „cât mai curând posibil” să escorteze nave prin această cale navigabilă strategică.

Această arteră navigabilă esenţială pentru comerţul energetic mondial este de facto blocată ca urmare a războiului declanşat de SUA şi Israel împotriva Iranului.

„De îndată ce va fi rezonabil, vom escorta navele prin Strâmtoare şi ne vom asigura că energia va putea fi livrată din nou”, a declarat Chris Wright într-un interviu acordat postului Fox News.

Traficul prin Strâmtoarea Ormuz a scăzut cu 90%

Traficul petrolierelor prin Strâmtoarea Ormuz a scăzut cu 90% într-o săptămână, potrivit societăţii de analiză Kpler, în timp ce compania JPMorgan afirmă că traficul maritim prin această strâmtoare este „practic inexistent” la ora actuală.

Sute de nave, în special petroliere şi metaniere (care transportă gaze naturale lichefiate - GNL) sunt ancorate în Golful Persic în aşteptare.

Iranul a negat că ar fi închis Strâmtoarea Ormuz, iar ministrul său de externe, Abbas Araghci, a asigurat joi că nici nu intenţionează să o închidă, deşi nu a exclus această posibilitate dacă SUA şi Israelul continuă războiul.

„Nu am închis-o. Navele şi petrolierele sunt cele care nu încearcă să o traverseze, întrucât se tem că vor fi lovite de o tabără sau alta”, a spus ministrul iranian într-un interviu acordat postului american NBC News.

Totuşi, Corpul Gărzilor Revoluţionare iraniene a ameninţat că va lovi în strâmtoare orice navă ce are legături cu SUA, cu Israelul şi cu ţările susţinătoare ale acestora, iar joi a afirmat că o rachetă iraniană a lovit un petrolier american în Golf.

Agenţia britanică pentru siguranţă maritimă UKTMO a anunţat ulterior că un petrolier ancorat în largul Kuweitului a suferit o „explozie puternică” şi are scurgeri de combustibil după ce unul dintre rezervoarele sale a fost avariat.

Traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz este de facto blocat nu doar din cauza temerilor operatorilor navelor că acestea pot fi atacate, ci şi din cauza costurilor devenite prohibitive pentru poliţele de asigurare ale acestor nave aflate într-o zonă de război.

Barilul de petrol ar putea ajunge la 150 de dolari

Războiul din Orientul Mijlociu ar putea forţa toţi exportatorii de petrol şi gaze din Golful Persic să suspende producţia în câteva săptămâni, ceea ce ar putea duce preţul barilului de petrol la aproximativ 150 de dolari, a avertizat vineri ministrul qatarez al energiei, Saad al-Kaabi.

Aceasta a adăugat că, inclusiv în cazul în care războiul declanşat de atacurile aeriene efectuate de SUA şi Israel asupra Iranului s-ar încheia imediat, Qatarul tot ar avea nevoie de „săptămâni sau luni” pentru a reveni la un ciclu normal de livrare în urma atacurilor iraniene care au lovit instalaţiile sale de producţie a gazelor naturale lichefiate (GNL).