Iranul anunţă că nu intenţionează să închidă Strâmtoarea Ormuz: N-avem niciun plan care să perturbe navigaţia, în acest moment

Strâmtoarea Ormuz este foarte importantă pentru comerţul mondial. FOTO: Getty Images

Ministrul de externe iranian, Abbas Araghchi, a declarat, într-un interviu pentru Al Jazeera, că țara sa nu are nicio intenție de a închide Strâmtoarea Hormuz în prezent și nici nu are de gând să facă „ceva care ar perturba navigația acolo în acest moment”.

Precizarea a venit după ce, sâmbătă, un oficial al misiunii navale Aspides a Uniunii Europene a afirmat că navele au primit transmisii VHF de la Gardienii Revoluției Islamice din Iran (IRGC) în care se spunea că „nicio navă nu are voie să treacă prin Strâmtoarea Ormuz.

Strâmtoarea Ormuz este cea mai importantă rută de export de petrol din lume, care leagă cei mai mari producători de petrol din Golf, precum Arabia Saudită, Iran, Irak și Emiratele Arabe Unite, cu Golful Oman și Marea Arabiei.

Oricum, Teheranul a amenințat de ani de zile că va bloca calea navigabilă îngustă ca represalii pentru orice atac asupra Republicii Islamice.

Altfel, Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) şi aliaţii săi, cunoscută drept OPEC+, va lua în considerare opţiunea unei creşteri mai mari a producţiei, la reuniunea de duminică a unor importanţi membri ai organizației, după ce Israelul şi SUA au lansat atacuri aeriene asupra unor ţinte din Iran.