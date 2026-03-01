MAE: Cipru nu a fost ținta atacurilor lansate de Iran. Securitatea pe insulă rămâne sub control

Ministerul Afacerilor Externe din România a transmis, duminică, faptul că "Cipru nu a fost ținta atacurilor lansate de Iran" după ce ministrul britanic al Apărării, John Healey, a afirmat că două rachete au fost lansate din Iran spre Cipru, unde se află baze militare britanice. "Autoritățile cipriote au transmis că nu există indicii privind o amenințare directă la adresa Ciprului, subliniind că situația de securitate pe insulă rămâne sub control, în pofida relatărilor privind lansarea unor rachete iraniene în regiune", a precizat MAE.

"Ministerul Afacerilor Externe precizează că, potrivit informațiilor comunicate de autoritățile din Cipru, insula nu a fost ținta atacurilor lansate de Iran.

Autoritățile cipriote au transmis că nu există indicii privind o amenințare directă la adresa Ciprului, subliniind că situația de securitate pe insulă rămâne sub control, în pofida relatărilor privind lansarea unor rachete iraniene în regiune.

Președintele Nikos Christodoulides a confirmat că Cipru nu a fost o țintă. Comunicarea directă este menținută, iar toate autoritățile competente sunt pe deplin implicate și monitorizează îndeaproape situația.

Pentru cetățenii români aflați în Cipru, MAE reiterează importanța înregistrării prezenței la oficiul consular (https://nicosia.mae.ro/contact) din cadrul Ambasadei României la Nicosia. Totodată, MAE le recomandă să urmărească și să respecte anunțurile și instrucțiunile oficiale transmise de autoritățile cipriote", a comunicat MAE.