MApN anunţă că Scutul de la Deveselu "asigură" protecția împotriva rachetelor care ar putea veni din Iran

<1 minut de citit Publicat la 18:08 01 Mar 2026 Modificat la 18:10 01 Mar 2026

Baza de la Deveselu este prima unitate din Europa unde a fost amplasat sistemul de apărare antirachetă Aegis Ashore. Foto: Agerpres

Ministerul Apărării Naționale a transmis, duminică seară, în contextul războiului din Orientul Mijlociu , că "nu rezultă o amenințare militară la adresa teritoriului național" şi că s-au dispus "măsuri de creștere a vigilenței și de pregătire a sistemelor care completează forțele de reacție imediată".

"Din datele pe care Ministerul Apărării Naționale le are la acest moment, pe fondul evoluției situației de securitate din Iran, nu rezultă o amenințare militară la adresa teritoriului național.

Armata României are permanent în serviciu forțe care asigură supravegherea mediilor aerian, naval, terestru, informațional și cyber, precum și detectarea amenințărilor și reacția imediată.

Militari și specialiști civili se află zilnic, 24/7, în servicii de permanență și de intervenție. Armata și-a ajustat postura și s-au dispus măsuri de creștere a vigilenței și de pregătire a sistemelor care completează forțele de reacție imediată", a transmis MApN.

Armata a explicat şi rolul sistemului de la Deveselu:

"Facilitatea navală a Statelor Unite ale Americii de la Deveselu, integrată în sistemul de comandă și control al NATO, asigură protecția antibalistică împotriva amenințărilor emergente din afara zonei Euro-Atlantice.

Ministerul Apărării Naționale se află în contact permanent cu aliații și se coordonează cu aceștia pe toate palierele".