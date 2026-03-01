Consulatul României: Oamenii blocaţi în Emiratele Arabe vor fi ajutaţi pentru prelungirea şederii. Ce paşi trebuie să urmeze românii

Aeroportul din Dubai și hotelul Burj Al Arab, lovite de drone iraniene. Foto: Colaj X

Consulatul României la Dubai a anunţat, duminică seară, că persoanele blocate în Emiratele Arabe Unite "ale căror zboruri au fost anulate vor beneficia de sprijin pentru prelungirea șederii până la reluarea în siguranță a curselor aeriene". Autorităţile au transmis şi ce paşi trebuie să urmeze românii pentru a fi cazaţi în continuare la hotel, în contextul războiului din Orientul Mijlociu.

"Informare pentru turiștii și persoanele aflate în tranzit pe teritoriul Emiratele Arabe Unite

În contextul evoluțiilor recente din regiune și al închiderii temporare a spațiului aerian din EAU și din zona Golful Arab, autoritățile emirateze au transmis că, în colaborare cu companiile aeriene și agențiile de turism, persoanele ale căror zboruri au fost anulate vor beneficia de sprijin pentru prelungirea șederii, începând cu data inițială de check-out, până la reluarea în siguranță a curselor aeriene.

Recomandări importante:

Discutați din timp cu managementul hotelului unde sunteți cazați.

Aveți la îndemână dovada anulării zborului.

Urmăriți sursele oficiale și canalele de comunicare ale Ambasadei și Consulatului General pentru actualizări.

Rămâneți, pe cât posibil, în locuințe sau în incinta hotelurilor.

Evitați deplasările neesențiale, zonele aglomerate sau considerate sensibile și respectați indicațiile autorităților locale.

Contact pentru informații suplimentare (MAE emiratez):

[email protected]

+971 (0) 2 493 1050

În caz de urgență:

Cetățenii aflați în zona Abu Dhabi pot contacta Ambasada: +971 56 664 3975

Cetățenii din Dubai și din Emiratele de Nord pot contacta Consulatul General: +971 50 937 4516 / +971 58 580 7936 / +971 56 831 0357

Vă asigurăm că depunem toate eforturile pentru a prelua apelurile și a oferi informații relevante, în cel mai scurt timp posibil", a transmis Consulatul României la Dubai.