MAE: 300 de români sunt scoşi din Israel prin Egipt. Nu sunt posibile nici zboruri militare. Nu există români răniţi sau morţi

Israelul a lansat un atac preventiv asupra Iranului. Mai multe explozii înregistrate la Teheran. SURSĂ: Colaj foto X

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe MAE, Andrei Țărnea, a transmis, duminică seară, că primul grup de cetăţeni români, format din 300 de persoane aflate în zonele de conflict, urmează să părăsească Israelul, prin Egipt. Acesta a anunţat şi câţi români sunt blocaţi acum în Orientul Mijlociu.

"S-au făcut eforturi pentru a asigura o cât mai bună reacţie la volumul acesta uriaş de solicitări de asistenţă. Este de aşteptat ca în unele locuri să rămână nevoia de a suna de mai multe ori. Este extrem de important ca cetăţenii să se înregistreze.

O veste bună: primul grup de cetăţeni români, format din 300 de persoane aflate într-una din aceste zone, este în curs să părăsească un stat din zona directă de conflict. E vorba despre Israel, e vorba să treacă în Egipt, unde vor fi preluaţi de o echipă consulară trimisă de Ambasada României.

V-am promis date concrete. În Israel se află acum 624 de români, din aceştia 30 şi ceva sunt minori. În Qatar - 159 de români, în Arabia Saudită - 25 de români, în Ramala - 46 de români înregistraţi la Consulat, în Iran - 9 români, în Kuweit - 6 adulţi şi 2 copii, în Oman - 90 de turişti români, în Iordania - 99 de români.

În Emiratele Arabe Unite situaţia e puţin mai complicată, vorbim despre câteva sute de persoane", a declarat Ţârnea, care a avut şi o serie de recomandări pentru românii blocaţi în zonele de conflict:

"Nu sunt posibile niciun fel zboruri, nici umanitare, nici militare. Sunt închise spaţiile aeriene. Nu există cetățeni români răniți sau morți.

Românii pot lua legătura cu agenţiile de turism, în cazul agenţiilor există un set de obligaţii. Pentru cei cazaţi în hoteluri va fi continuată şederea acolo fără plată, cât este necesar. Iar cei din aeroporturi vor primi cazare şi hrană de la companiile aeriene".