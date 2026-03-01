Ce pot face românii blocați în străinătate din cauza conflictului din Orient. MAE: Sunt foarte multe apeluri, să aibă răbdare

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță că este în contact cu circa 1.000 de cetățeni români aflați în Dubai, Doha, Iran și Israel, care au solicitat informații sau sprijin consular în contextul conflictului din Orientul Mijlociu. Andrei Țărnea, purtătorul de cuvânt al MAE, a explicat duminică, la Antena 3 CNN, că numărul operatorilor care răspund la telefon a crescut, însă admite că numărul apelurilor este în continuare foarte mare. „Îi rugăm pe cetățeni să aibă răbdare și să continue să încerce să contacteze consulatele”, a mai subliniat acesta.

Andrei Țărnea a mai declarat că nu există cetățeni români răniți în urma atacurilor din regiune.

„Suntem multiple categorii. Încep prin a spune că, așa cum ați văzut, situația rămâne în continuare fluidă. Spațiile aeriene ale mai multor țări din Orientul Apropiat sunt închise. În consecință, nu există zboruri comerciale care să opereze în aceste condiții. Pe acest fond, un număr de cetățeni români, fie rezidenți fiecare, sunt în tranzit sau turiști în țările din regiune, în multe categorii, de la oameni care sunt în tratament medical, oameni care au făcut pur și simplu turism, la oameni care își vizitau familia sunt într-adevăr în imposibilitatea de a-și continua deplasările.

În aceste condiții, prioritatea pentru colegii noștri din rețeaua consulară din ambasadele și oficiile consulare ale României din regiunea directă afectată din Orientul Mijlociu sunt în legătură cu un număr de circa o mie de cetățeni, în toate aceste categorii pe care le menționăm ceva mai devreme, unii dintre ei solicitând informații, alții solicitând ajutor pentru diferite circumstanțe.

În acest moment, ceea ce este cel mai important este că nu avem români răniți sau în urgență medicală imediată. Aceștia sunt în siguranța relativă, având în vedere că în regiune continuă operațiuni militare cu zboruri de drone și rachete.

Cel mai important este ca acei care nu s-au înregistrat încă la consulatele României din țările respective să o facă. Știu, adesea se întâmplă să aștepte un pic la telefon sau să sune de mai multe ori un număr foarte mare de apeluri. Am crescut numărul de persoane care să răspundă la aceste telefoane, dar resursele sunt limitate. În consecință, îi rugăm să aibă răbdare și să continue să intre în contact cu colegii noștri.

Este foarte important ca aceștia să știe că sunt pe spațiu, să-i înregistreze și să-și transmită”, a explicat Andrei Țărnea.

Țărnea: vor fi în continuare făcute demersuri pentru a ne asigura că cetățenii români sunt în siguranță

Purtătorul de cuvânt al MAE a mai fost întrebat ce se întâmplă cu cetățenii care nu mai au resurse financiare să rămână în țările în care se află acum.

„Deci sunt categorii diferite. Vorbim despre cetățeni care nu mai pot să continue zborurile, pentru că aveau escale prin țări care sunt afectate de conflict.

În consecință, pentru aceștia există opțiuni comerciale alternative, deci liniile aeriene sunt obligate să le pună la dispoziție zboruri alternative atunci când zboruri către Orientul Mijlociu unde ar fi avut escală sunt imposibil de efectuat.

Pentru cei însă, și asta este o altă categorie, cum spuneam, cei care sunt efectiv în țările afectate direct de conflict, unde nu există zboruri comerciale, acolo, în funcție de prevederile legale și modul în care au călătorit agențiile de voiaj, agențiile aeriene au, la rândul lor, chiar în aceste condiții speciale, obligații față de clienții acestora.

Pe de altă parte, o parte dintre țările din regiune au luat decizia de a permite continuarea șederii pentru cetățenii străini care au fost surprinși în instituțiile hoteliere în aceste condiții.

Colegii noștri din consulat vor da în continuare, în funcție de specificul fiecărui spațiu, informații celor care ne contactează.

În ceea ce privește previziuni financiare directe, legislația română nu permite transferuri financiare, deci nu permite Ministerului de Externe și consulatelor să plătească cheltuieli pe care le au cetățenii români prin spațiu, dar având în vedere că este vorba despre o situație cu totul particulară, că sunt zeci de mii de cetățeni ai diferitelor state membre ale Uniunii Europene și state care sunt în aceste circumstanțe, vor fi în continuare făcute demersuri față de autoritățile locale pentru a ne asigura că toți sunt, atâta timp cât este necesar, în condiții de siguranță acolo unde sunt”, a încheiat Andrei Țărnea, purtător de cuvânt al MAE.

Sâmbătă seară, Ministerul de Externe a transmis, după "sesiunea Celulei de Criză, cu participarea premierului", cauzată de războiul din Orientul Mijlociu, că "nu există cetățeni români răniți în regiune la acest moment" şi că "în același context, MAE a ridicat nivelul avertismentelor de călătorie la 6/9: Evitați călătoriile neesențiale".