Oana Țoiu: MAE pregătește resurse suplimentare după creșterea solicitărilor consulare privind conflictul din Orientul Mijlociu

1 minut de citit Publicat la 09:02 01 Mar 2026 Modificat la 09:02 01 Mar 2026

MAE, după Celula de Criză pentru războiul din Iran: Nu există români răniţi.. FOTO: Profimedia Images

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a transmis că MAE pregătește resurse suplimentare după valul de apeluri în contextul evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu, iar prioritatea rămâne siguranța cetățenilor români.

„Prioritățile MAE sunt asigurarea siguranței cetățenilor români aflați în Orientul Mijlociu și dialogul diplomatic și politic pentru a contribui la dezescaladare”, a transmis ministrul.

Oana Țoiu a mai precizat că numărul de apeluri a crescut semnificativ după escaladarea situației din Orientul Mijlociu.

„Au fost pe parcursul zilei, momente în care numărul mare concomitent de apeluri a depăşit numărul de colegi disponibili în misiune.

Deşi selecţia «situaţie de urgenţă» redirecţiona spre sprijinul operatorilor din centrala din Bucureşti, este totuşi clar că sunt necesare resurse adiţionale, mai ales în momente sensibile. Avem mai mulţi colegi care ne vor fi mâine (n. red. duminică) alături”, a mai afirmat ministrul de Externe, sâmbătă seara, pe pagina sa de Facebook.

Ea a mai adăugat că a discutat cu cu şefii misiunilor diplomatice din statele din regiune, împreună cu premierul Ilie Bolojan.

„În celula de criză MAE, împreună cu prim-ministrul Ilie Bolojan, în format teleconferinţă, am discutat cu şefii misiunilor diplomatice din statele din regiune, respectiv Statul Israel, Statul Palestina, Iran, Iordania, Qatar, Kuweit, Irak şi Emiratele Arabe Unite.

În ceea ce priveşte obiectivul asigurării siguranţei cetăţenilor români şi familiilor acestora, astăzi a fost o zi complicată pentru multe familii şi ştim că există în continuare un nivel ridicat de îngrijorare”, precizează Ţoiu.

Ministerul de Externe este în contact cu aproximativ 1.000 de cetăţeni români din regiune.

„Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din regiune sunt în contact cu aproximativ 1.000 de cetăţeni români.

Este prioritizată acordarea asistenţei consulare pentru minori şi pentru familiile cu copii. În acest moment grupurile de minori care călătoreau cu însoţitori sunt în siguranţă la cazare”, precizează Oana Ţoiu.