Adrian Zuckerman explică ce ar însemna căderea Iranului: "Dispare mult spijin pentru Rusia". / FOTO: Hepta

Adrian Zuckerman, fost ambasador al SUA în România, a declarat, în direct la Antena 3 CNN, că "Iranul este al treilea pilon pe axa răului în lume: sunt Rusia, China şi Iran" şi că o eventuală înfrângere a regimului de la Teheran ar însemna că "dispare mult spijin pentru Rusia".

"Eu cred că o să fie o operaţiune de 2-3 zile. E greu de spus, dar sunt sigur că a fost pusă la punct cu mare precizie. Forţele mobilizate din America şi din alte baze din regiune sunt gata să atace ţintele pentru care li s-au dat ordine. Văd un bombardament constant, 24 de ore pe zi în următoarele 2-3 zile.

Planul pentru Iran cred că a fost făcut de aceeaşi oameni care au lucrat şi la planul excelent care a fost folosit în Venezuela. Este la fel de sofisticat şi complex. Nu văd regimul din Iran să supravieţuiască. O să vedem dacă a fost omorât sau nu Khamenei.

Să nu uităm că Iranul este al treilea pilon pe axa răului în lume: e Rusia, China şi Iran. Nu e vorba numai de petrol, e vorba de sprijin pentru Rusia, cu drone, cu alt armament, care o să dispară. Dispare mult spijin pentru Rusia. CE nu înţele e reacţia europeană, care vor să meargă cu acest stat criminal. E o primejdie mondială dacă acest guvern al lui Khamenei ar fi avut o bombă nucleară.

Îl felicit pe Trump pentru ce face aici, Domnul să-l binecuvânteze. Această ţară terorizează lumea democratică. Îmi pare rău că europenii nu pun deoparte problemele politice.

Singura speranţă pentru pace în Orientul Mijlociu este eliminarea acestor grupuri teroriste", a afirmat Adrian Zuckerman.