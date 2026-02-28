Putin a convocat Consiliul de Securitate al Rusiei după atacul SUA și Israelului asupra Iranului

Vladimir Putin. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a prezidat sâmbătă o reuniune cu membrii Consiliului de Securitate pentru a discuta despre situația din jurul Iranului, țară cu care Moscova are un acord de parteneriat strategic, a informat Kremlinul, notează Agerpres.

După cum a declarat purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, reuniunea a avut loc prin videoconferință. Peskov, citat de agențiile locale, nu a oferit detalii despre discuții, transmite EFE.

Rusia condamnase anterior atacul forțelor americane și israeliene împotriva Iranului, afirmând că acesta fusese planificat de mult timp, deși Israelul susținea că nu era interesat de un conflict armat cu Republica Islamică.

'Nu lasă loc de îndoială faptul că este vorba despre un act de agresiune armată planificat și neprovocat împotriva unui stat suveran și independent, care este membru al ONU', a subliniat Ministerul de Externe rus într-un comunicat.

La scurt timp după difuzarea notei, Moscova a informat despre o conversație telefonică între ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, și omologul său iranian, Abas Araqchi.

În timpul acesteia, diplomatul iranian a vorbit despre măsurile pe care Teheranul le ia pentru a respinge atacul Statelor Unite și al Israelului și a acuzat aceste țări că au zădărnicit încă o dată negocierile privind soluționarea pașnică a situației din jurul programului nuclear iranian.

Lavrov, la rândul său, a exprimat din nou condamnarea Rusiei față de atacurile împotriva Iranului și a pledat pentru încetarea imediată a acestora.

Ministrul rus a reiterat, de asemenea, disponibilitatea Moscovei de a contribui, inclusiv în cadrul Consiliului de Securitate al ONU, la căutarea unor căi pentru o rezolvare pașnică a conflictului.

Pe 30 ianuarie, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, Ali Larijani, a vizitat prin surprindere Moscova și a fost primit de liderul rus, Vladimir Putin, fără ca rezultatele acelei întâlniri să fie făcute publice.