OPEC+ şi-ar putea creşte şi mai mult producţia de petrol, după atacul SUA - Israel asupra Iranului

OPEC+ şi-ar putea creşte şi mai mult producţia de petrol. Foto: Profimedia Images

Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) şi aliaţii săi, un grup cunoscut drept OPEC+, va lua în considerare opţiunea unei creşteri mai mari a producţiei la reuniunea de duminică a unor importanţi membri ai grupului, după ce Israelul şi SUA au lansat atacuri aeriene asupra unor ţinte din Iran, notează Agerpres.

Opt dintre cele 22 de state membre ale OPEC+ (Arabia Saudită, Rusia, Irak, Emiratele Arabe Unite, Kuwait, Kazahstan, Algeria şi Oman) au programată o reuniune pentru ziua de duminică, 1 martie, la ora 11:00 GMT.

Grupul OPEC+, condus de facto de Arabia Saudită şi Rusia, era aşteptat să reia creşterile modeste ale producţiei începând din luna aprilie, după trei luni de îngheţare a ofertei, au declarat mai mulţi delegaţi la începutul acestei săptămâni.

Totodată, mai mulţi importanţi producători de petrol, precum Arabia Saudită şi Emiratele Arabe Unite, şi-au majorat deja exporturile înaintea unei posibile perturbări a producţiei de petrol din cauza unui eventual atac SUA-Israel asupra Iranului.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat sâmbătă că SUA a demarat o operaţiune "masivă" împotriva Iranului pentru a împiedica Teheranul să obţină o armă nucleară, la scurt timp după ce Israelul a lansat atacuri aeriene "preventive" asupra unor ţinte din Republica Islamică, mişcări care au declanşat îngrijorări privind un conflict mai amplu în Golful Persic.

Preţurile petrolului au crescut vineri la Londra până la 73 de dolari per baril, cea mai ridicată valoare din ultimele şapte luni, în contextul în care îngrijorările legate de un potenţial atac au contracarat semnele referitoare la o supraofertă globală de petrol.

Atacul de sâmbătă a avut loc la două zile după ce delegaţiile Republicii Islamice şi SUA s-au întâlnit în Elveţia pentru o a treia rundă de negocieri privind activităţile nucleare ale Iranului. În timp ce Iranul părea optimist în legătură cu evoluţia discuţiilor, preşedintele american Trump a declarat vineri că nu este mulţumit de modul în care se desfăşoară discuţiile.