Iranul închide Strâmtoarea Ormuz, cea mai importantă rută de export de petrol din lume. „Nicio navă nu are voie să treacă”

Iranul inchide Stramtoarea Ormuz. Foto: Getty Images

Un oficial al misiunii navale Aspides a Uniunii Europene a afirmat, sâmbătă, că navele au primit transmisii VHF de la Gardienii Revoluției Islamice din Iran (IRGC) în care se spunea că „nicio navă nu are voie să treacă prin Strâmtoarea Ormuz”, relatează Times of Israel.

Strâmtoarea Ormuz este cea mai importantă rută de export de petrol din lume, care leagă cei mai mari producători de petrol din Golf, precum Arabia Saudită, Iran, Irak și Emiratele Arabe Unite, cu Golful Oman și Marea Arabiei.

Iranul nu a confirmat oficial niciun astfel de ordin. Teheranul a amenințat de ani de zile că va bloca calea navigabilă îngustă ca represalii pentru orice atac asupra Republicii Islamice.

OPEC şi-ar putea creşte producţia de petrol

Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) şi aliaţii săi, cunoscută drept OPEC+, va lua în considerare opţiunea unei creşteri mai mari a producţiei, la reuniunea de duminică a unor importanţi membri ai organizației, după ce Israelul şi SUA au lansat atacuri aeriene asupra unor ţinte din Iran.

Opt dintre cele 22 de state membre ale OPEC+ (Arabia Saudită, Rusia, Irak, Emiratele Arabe Unite, Kuwait, Kazahstan, Algeria şi Oman) au programată o reuniune pentru ziua de duminică, 1 martie, informează Agerpres.